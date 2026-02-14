¿No hizo la inspección técnica vehicular en 2025? Aún está a tiempo

Si usted es uno de los conductores que no ha completado la revisión técnica vehicular en el 2025, tiene la oportunidad de hacerlo durante este febrero.

DEKRA, empresa encargada de la inspección, informó que los dueños de vehículos cuya placa termina en 2 y 3, así como la placa 1 y los rezagados del 2025, pueden acudir a alguna sede para realizar la revisión.

La revisión técnica vehicular verifica si el vehículo está en óptimas condiciones para ser usado en la carretera.

Asimismo, según DEKRA, les ahorran multas e inconvenientes en la carretera a los conductores.

Si usted no hizo la inspección técnica vehicular en 2025, puede hacerlo este febrero. (Cortesía Dekra/Dekra)

¿Qué pasa si un conductor tiene un vehículo cuya placa termina en 4 y quiere adelantar la revisión? Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), puede hacerlo.

Por rol, los vehículos de placa que terminan en 4 tienen que ser inspeccionados en abril, pero los dueños, si así lo prefieren, pueden adelantar la revisión para febrero.

¿Cómo se puede sacar una cita en DEKRA?

Si quiere llevar su vehículo a inspección, debe agendar una cita a través del sitio web de DEKRA Costa Rica.

En la plataforma se puede elegir el horario, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y la sede donde quiere realizar la inspección.

Recuerde que DEKRA cuenta con 13 estaciones fijas en Alajuelita, Cartago, Barreal de Heredia, Alajuela, Santo Domingo de Heredia, Pérez Zeledón, Guápiles, Puntarenas, San Carlos, Liberia, Nicoya y Limón.

Si quiere hacer la inspección técnica vehicular, debe agendar una cita en la plataforma de DEKRA. Aquellos conductores que desean adelantar la revisión, pueden hacerlo. (Cortesía)

