El secreto que 43 de cada 100 parejas guardan y que en muchas ocasiones termina en divorcio

Este 14 de febrero, muchos costarricenses se esmeraron por demostrar su amor con peluches, flores, chocolates y cenas; sin embargo, es muy probable que muchas de las parejas que se juraron amor tengan un secreto que se considera como una infidelidad.

Se trata de un enemigo silencioso que podría estar dañando su relación sin que usted lo note: la infidelidad financiera.

Cuidado con guardar secretos financieros a su pareja. (Cortesía)

Una mujer a quien llamaremos Lorena, ya que pidió que no se revelara su nombre real, contó que tiene más de 20 años de casada y durante todo ese tiempo su esposo ha sido un infiel financiero.

LEA MÁS: Experto alerta el error más grande que cometen adultos mayores cuando están en Internet

Ella dice que su marido es un buen hombre, siempre se preocupa por los gastos de la casa, nunca se atrasa en el pago de los recibos y la casa, y hasta es cariñoso; sin embargo, nunca le ha dicho cuánto gana y cuando ella le hace preguntas sobre las finanzas de la casa, él evade el tema.

“Me he dado cuenta de que mi esposo incluso ha hecho préstamos sin siquiera comentarme. Nunca sé si tenemos dinero para comprar cortinas, cambiar la cocina, pintar la casa porque él nunca me dice nada de lo que gana o las finanzas del hogar y eso es incómodo para mí”, contó la mujer, quien es vecina de San José.

LEA MÁS: ¿Vender el BCR?: Experto explica pros y contras de la venta y hace llamativa comparación

Estudios confirman la gran infidelidad financiera que hay

Según datos de Coopenae y estudios internacionales, ocultar compras, deudas o tener cuentas bancarias “fantasma” es una de las principales causas de divorcio en la actualidad.

La infidelidad financiera causa muchos divorcios. (Archivo)

Para que se dé una idea, una encuesta del National Endowment for Financial Education (NEFE) reveló que 43 de cada 100 personas admiten haberle mentido a su pareja sobre la plata. Y lo peor: el 85% de los encuestados confesó que este engaño afectó negativamente su relación, provocando peleas y hasta la separación definitiva.

LEA MÁS: Banco Popular remata casas y terrenos: conozca las propiedades disponibles

¿Cuáles son los síntomas del “infiel financiero”?

No hace falta que lo encuentren con otra persona; las señales de que algo anda mal con el dinero en casa son claras:

Ansiedad extrema cuando llega el estado de cuenta.

extrema cuando llega el estado de cuenta. Endeudamiento excesivo que se trata de ocultar.

que se trata de ocultar. Dificultad para cumplir con los pagos básicos de la casa porque “se desapareció” la plata.

básicos de la casa porque “se desapareció” la plata. Secretismo: Esconder bolsas de compras en el carro o no querer hablar de cuánto se gana.

LEA MÁS: La verdad detrás de BitePal, la aplicación del mapache que promete ayudarlo a adelgazar

El ejemplo para los hijos

Recuerde que en la casa todo se pega. La forma en que papá y mamá manejan las deudas y el ahorro es el espejo donde se miran los hijos. Si los niños ven que el dinero es un tema prohibido o lleno de mentiras, crecerán repitiendo esos mismos errores en sus propias relaciones.

Los papás tienen el deber y la responsabilidad de educar a los hijos también en el ámbito financiero, para que sean adultos “saludables” económica y emocionalmente.

Tome en cuenta estos consejos para que su relación sea saludable. (Shutterstock)

¡Salva tu relación con estos 7 pasos!

Si usted quiere que este Día del Amor que acaba de pasar sea el inicio de una etapa de transparencia financiera con su pareja, aplique estos consejos para evitar las “zancadillas” que podrían acabar con su relación:

Hable a calzón quitado: Siéntese con su pareja y cuéntele cuáles son sus sueños y prioridades. Hagan una lista de metas: ¿Quieren casa propia, un viaje o cambiar el carro? Pónganlo por escrito. Calculen cuánto ocupan: Pónganle monto a esos sueños para hacerlos concretos. Definan el aporte: ¿Quién pone cuánto? Sean honestos con lo que pueden dar porque la idea es cumplir cada mes con la cuota. Armen el presupuesto: Un plan que cubra los gastos de la casa y deje un campito para los gustos personales. Ahorro conjunto: Abran una cuenta donde ambos metan plata para las metas en común. Cita de cuentas: Revisen periódicamente cómo van. Que no les dé miedo hablar de plata.

Al final, aunque la plata no es lo más importante en la vida, la comunicación y la honestidad sí lo son.