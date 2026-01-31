La verdad detrás de BitePal, la aplicación del mapache que promete ayudarlo a adelgazar

Es muy probable que mientras usted navega en sus redes sociales le haya aparecido algún anuncio de la aplicación BitePal, la de un simpático mapache que promete ayudarlo a perder peso.

La aplicación está en tendencia en distintos países y se diferencia de las dietas aburridas por la constante presencia del curioso mapache que se vuelve como una especie de mascota.

Nutricionista habla de BitePal, el app del mapache para bajar de peso. (Tomada de la web)

Funciona con inteligencia artificial (IA) y, en lugar de buscar cada ingrediente en una base de datos, como pasa en otras apps, con esta solo le toma una foto a su plato y la IA de la aplicación identifica qué es lo que comerá y calcula un estimado de las calorías que va a consumir.

La salud del mapache depende de su disciplina

Una de las cosas más llamativas es que su progreso está ligado a la salud del mapache. Si registra sus comidas, toma agua y cumple sus metas, el mapache está feliz y “sube de nivel”, pero si se descuida, el animalito se ve triste o sin energía, lo que genera ese sentido de responsabilidad, algo así como los antiguos Tamagotchi.

Además, el mapache no es solo un dibujo; le da consejos, hace chistes o incluso lo “regaña” con sarcasmo si se abusa con alguna comida. Esto hace que la app sea interactiva y mucho más entretenida que otras.

Pero, ¿realmente sirve para perder peso?

Con una foto de la comida, el app calcula las calorías. (John Durán)

El app no sustituye la guía de un nutricionista

En La Teja conversamos con el nutricionista Daniel Gómez para preguntarle si esta y otras aplicaciones similares realmente ayudan a perder peso y él fue muy claro.

Lo primero que dijo el experto es que estas aplicaciones de traqueo o registro de comidas que usan IA se han vuelto muy gustadas por las facilidades que tienen.

“Estas herramientas deben usarse de la mano con el asesoramiento de un profesional. Yo no recomiendo utilizar ninguna herramienta de este tipo, sin el apoyo de un nutricionista, porque pueden ser muy generales para ciertos pacientes y las recomendaciones podrían no ser tan atinadas.

Si usted cumple las metas y sigue los consejos, el mapache está feliz. (Tomada de la web)

“Este tipo de herramientas no son mágicas y si la persona no tiene un plan de alimentación adecuado, va a ser muy difícil que pueda lograr los objetivos. Algunas personas podrían, efectivamente, ver resultados en un corto plazo; sin embargo, eso nos la va a entrenar para la vida y quizá no es sostenible en el tiempo”, dijo el experto.

Cada persona tiene condiciones y requerimientos diferentes

Daniel mencionó también que cada persona tiene condiciones y requerimientos diferentes, por eso no se puede pretender que una aplicación como la del mapache le funcione a todo el mundo.

“Hay personas con enfermedades crónicas como la diabetes, o la hipertensión, que tienen que tener indicaciones claras. Esto les puede hacer daño a las personas si siguen indicaciones que no son personalizadas para ellas; hasta les puede generar un problema de salud grave”, explicó Gómez.

El nutricionista dice que no se debe usar son la guía de un especialista. (Shutterstock)

El especialista añadió que otra cosa que hay que tomar en cuenta es que una persona que vive en Centroamérica no va a comer lo mismo que una en Estados Unidos, por ejemplo. Además, varían los tipos de alimentación para personas de distintas razas o contexturas.

“Cuando nosotros utilizamos una aplicación de este tipo, me va a tirar calorías estandarizadas según cantidad; no se puede asegurar si a la hora de tomar una fotografía de la comida, la IA, efectivamente, va a calcular cuánto es en calorías específicamente”, añadió el nutricionista.