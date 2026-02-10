Experto alerta el error más grande que cometen adultos mayores cuando están en Internet

La exposición de datos personales en internet se ha convertido en un riesgo creciente, especialmente para los adultos mayores, cuyos perfiles figuran entre los más valiosos dentro de los mercados ilegales de la dark web, según advirtió el experto en ciberseguridad Roberto del Río.

Adultos mayores, un objetivo frecuente en mercados ilegales

Expertos alertan sobre el alto valor de los datos de adultos mayores en la dark web.. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Durante una entrevista concedida a La Vanguardia, el especialista explicó que la información personal circula de forma constante fuera de plataformas legales y que muchas personas no dimensionan el impacto que esto puede tener en su vida diaria. “Creo que no somos plenamente conscientes de hasta qué punto la exfiltración de estos datos puede llegar a perjudicarnos en el día a día”, señaló.

Del Río indicó que uno de los errores más comunes es la reutilización de contraseñas en distintos servicios digitales. Aclaró que el problema no se limita al uso de claves débiles, sino a repetirlas en varias plataformas, lo que amplifica el daño cuando ocurre una filtración. También advirtió sobre la práctica de modificar mínimamente una contraseña anterior, ya que estos patrones resultan fáciles de identificar para los atacantes.

Otro aspecto señalado fue la falta de atención al momento de ceder información personal, especialmente al utilizar servicios gratuitos o de bajo costo. El experto recordó que muchas personas aceptan condiciones sin leerlas, exponiendo datos sensibles sin conocer su destino.

En el ámbito doméstico, Del Río mencionó que incluso plataformas de entretenimiento o dispositivos inteligentes generan información valiosa. El acceso indebido a cuentas de streaming puede revelar hábitos de consumo, mientras que dispositivos conectados al hogar pueden aportar datos que faciliten actividades delictivas.

Según explicó, en foros de la dark web se comercializan paquetes de información clasificados por su valor, y los más costosos suelen corresponder a personas mayores de 60 años, al considerarse un grupo con mayor vulnerabilidad ante fraudes y engaños.

Como medidas básicas, el especialista recomendó el uso de gestores de contraseñas, activar doble autenticación, evitar reutilizar claves y desconfiar de aplicaciones que no expliquen claramente su modelo de negocio.

La información personal se comercializa de forma ilegal en mercados digitales ocultos. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA