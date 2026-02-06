La tendencia que inunda las redes sociales: descubra cómo crear su caricatura con IA

En los primeros días de febrero, una nueva tendencia digital comenzó a inundar las redes sociales: la creación de caricaturas personalizadas con inteligencia artificial, un fenómeno que se ha vuelto viral en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X.

El auge de este trend está ligado al acceso cada vez más sencillo a herramientas de inteligencia artificial, que permiten generar ilustraciones artísticas sin necesidad de conocimientos en diseño gráfico.

Plataformas como ChatGPT, que ahora integran funciones de texto e imagen, facilitan que cualquier persona transforme una fotografía común en una caricatura estilizada, resaltando rasgos físicos y elementos personales en cuestión de minutos.

A esto se suma la búsqueda constante de contenido original y llamativo, clave para destacar en redes sociales.

¿Cómo se crean las caricaturas con IA?

El proceso para sumarse a esta tendencia es simple y se basa en tres pasos fundamentales:

El usuario debe subir una fotografía propia, preferiblemente un retrato claro o una selfi reciente.

Se recomienda indicar el tipo de caricatura que se desea: profesional, divertida, artística o minimalista, así como colores, ambiente y elementos personales como profesión, pasatiempos o gustos.

Con la imagen y la descripción, la inteligencia artificial produce una ilustración única, exagerando rasgos de forma creativa y añadiendo detalles personalizados.

Un prompt clave que marca la diferencia

Especialistas y creadores coinciden en que el resultado final depende en gran medida de cómo se le pide el trabajo a la IA. Entre más clara y detallada sea la solicitud, mejor será la caricatura.

Un ejemplo de prompt que ha dado buenos resultados es el siguiente:

“Crea una caricatura editorial profesional basada en esta foto, manteniendo mis rasgos reales pero con un estilo ilustrado. Quiero un fondo relacionado con mi trabajo o pasatiempos, colores equilibrados, iluminación suave y un acabado moderno. La expresión debe ser natural y amigable.”

Este tipo de indicación permite a la inteligencia artificial interpretar mejor el contexto, el estilo y la personalidad del usuario.

Aunque no existen cifras oficiales, etiquetas relacionadas con este trend ya acumulan millones de publicaciones en redes sociales. Influencers y figuras públicas también se han sumado, impulsando aún más la popularidad de estas caricaturas.

Esta moda se suma a otras tendencias recientes impulsadas por la inteligencia artificial, como la transformación de fotos en estilos animados o artísticos, confirmando el interés del público por reinventar su identidad digital a través de la tecnología.

