Finanzas y tecnología

La tendencia que inunda las redes sociales: descubra cómo crear su caricatura con IA

Miles de usuarios se han sumado a una nueva tendencia que combina creatividad y tecnología para crear caricaturas personalizadas con inteligencia artificial

Por Hillary Chinchilla Marín

En los primeros días de febrero, una nueva tendencia digital comenzó a inundar las redes sociales: la creación de caricaturas personalizadas con inteligencia artificial, un fenómeno que se ha vuelto viral en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X.

El auge de este trend está ligado al acceso cada vez más sencillo a herramientas de inteligencia artificial, que permiten generar ilustraciones artísticas sin necesidad de conocimientos en diseño gráfico.

Plataformas como ChatGPT, que ahora integran funciones de texto e imagen, facilitan que cualquier persona transforme una fotografía común en una caricatura estilizada, resaltando rasgos físicos y elementos personales en cuestión de minutos.

A esto se suma la búsqueda constante de contenido original y llamativo, clave para destacar en redes sociales.

Motores de IA
Motores de IA (Shutterstock/Shutterstock)

¿Cómo se crean las caricaturas con IA?

El proceso para sumarse a esta tendencia es simple y se basa en tres pasos fundamentales:

El usuario debe subir una fotografía propia, preferiblemente un retrato claro o una selfi reciente.

Se recomienda indicar el tipo de caricatura que se desea: profesional, divertida, artística o minimalista, así como colores, ambiente y elementos personales como profesión, pasatiempos o gustos.

Con la imagen y la descripción, la inteligencia artificial produce una ilustración única, exagerando rasgos de forma creativa y añadiendo detalles personalizados.

Un prompt clave que marca la diferencia

Especialistas y creadores coinciden en que el resultado final depende en gran medida de cómo se le pide el trabajo a la IA. Entre más clara y detallada sea la solicitud, mejor será la caricatura.

Un ejemplo de prompt que ha dado buenos resultados es el siguiente:

“Crea una caricatura editorial profesional basada en esta foto, manteniendo mis rasgos reales pero con un estilo ilustrado. Quiero un fondo relacionado con mi trabajo o pasatiempos, colores equilibrados, iluminación suave y un acabado moderno. La expresión debe ser natural y amigable.”

Este tipo de indicación permite a la inteligencia artificial interpretar mejor el contexto, el estilo y la personalidad del usuario.

Las caricaturas hechas con inteligencia artificial se volvieron virales en redes sociales.
Las caricaturas hechas con inteligencia artificial se volvieron virales en redes sociales. Así quedó la mía. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Aunque no existen cifras oficiales, etiquetas relacionadas con este trend ya acumulan millones de publicaciones en redes sociales. Influencers y figuras públicas también se han sumado, impulsando aún más la popularidad de estas caricaturas.

Esta moda se suma a otras tendencias recientes impulsadas por la inteligencia artificial, como la transformación de fotos en estilos animados o artísticos, confirmando el interés del público por reinventar su identidad digital a través de la tecnología.

Crear fotos con IA es la nueva moda en redes sociales
Crear fotos con IA es la nueva moda en redes sociales. La periodista Yerlin Gómez se sumó a la tendencia (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

