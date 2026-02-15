Ministerio de Salud confirma caso de sarampión en Costa Rica, el paciente y el lugar

El Ministerio de Salud activó protocolo después de que se detectara un caso importado de sarampión en Pérez Zeledón. El último caso se reportó el año pasado en Guanacaste.

Se trata de una menor de edad de 4 años, de nacionalidad mexicana. Este caso fue confirmado tras un diagnóstico por el Centro Nacional de Referencia Virológica del INCIENSA.

La niña contrajo esta enfermedad fuera del país y desarrolló los síntomas tras ingresar a Costa Rica, según Salud.

Se desconoce si la bebé contaba con la vacuna contra el sarampión, pues no hay evidencia documental de vacunación.

El Ministerio de Salud confirmó un caso importado de sarampión en Pérez Zeledón. Se trata de una niña mexicana de 4 años. (Canva/Canva)

Las autoridades indicaron que la niña no presenta complicaciones y está en aislamiento en su casa. Se identificaron tres contactos directos del núcleo familiar, quienes no presentan síntomas.

Se activaron protocolos

El Ministerio de Salud activó el protocolo correspondiente tras detectar el caso en Pérez Zeledón.

Se realizó un abordaje epidemiológico, seguimiento de contactos y recomendaciones a familiares y personas vecinas.

Las autoridades continuarán con la vigilancia para prevenir casos secundarios, así proteger la salud de la población.

Además, instaron a los papás y mamás de familia para que verifiquen si sus hijos tienen el esquema completo de vacunación, que contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP). La primera dosis debe colocarse a los 15 meses de edad y la segunda a los 4 años.

El Ministerio de Salud instó a los papás y mamás de familia verificar si sus hijos cuentan con el esquema completo de vacunación. (Canva/Composición de Canva)

El ministerio indicó que la vacunación es la forma más efectiva de prevención. De hecho, hace varios días, ante el aumento de casos de sarampión en otros países del continente, la entidad pidió a los viajeros vacunarse si salen de viaje fuera de Costa Rica al menos dos semanas antes, especialmente aquellos que no cuentan con el esquema completo.

El último caso endémico de sarampión que se registró en el país fue en 1999; posteriormente, se reportaron 15 casos importados.

¿Qué síntomas genera el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar.

Las personas que contraen esta enfermedad presentan síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y brote en la piel.

Si usted viajó fuera del país y presenta fiebre y erupción en la piel entre 7 y 21 días después, debe ir a un médico de forma inmediata. Recuerde informar el antecedente de viaje.

