OPS pide reforzar vigilancia ante resurgimiento del chikungunya

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por causa del aumento de casos de chikungunyaen varios países de América desde finales de 2025 y principios de 2026.

Se les solicitó a las autoridades mantener una vigilancia epidemiológica y de laboratorio para detectar casos ante el aumento.

“El chikungunya se diseminó en las Américas en 2013 y, tras años de baja transmisión, estamos observando un resurgimiento, especialmente en la zona intertropical donde hay presencia del mosquito Aedes aegypti”, dijo Sylvain Aldighieri, director de prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles de la OPS.

La OPS emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de chikungunya en el continente americano. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Aldighieri señaló que se emitió la alerta para que los trabajadores de salud y los gobiernos se preparen para posibles rebrotes.

Entre el 1.° de enero y el 10 de diciembre de 2025 se han reportado 502.264 casos, entre ellos 208.335 confirmados y 186 muertes en 41 países y territorios a nivel mundial.

En el continente americano, se han registrado 313.132 casos, de los cuales 113.926 fueron confirmados. También se han registrado 170 muertes en 18 países y un territorio.

La OPS solicitó a las autoridades que se intensifiquen acciones para eliminar criaderos de mosquitos y aconsejó a la población a usar repelentes, mosquiteros y ropa que cubra brazos y piernas, así como colaborar en la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares, descartando, tapando o vaciando recipientes que acumulen agua.

Costa Rica detectó dos casos

El Ministerio de Salud informó que en el país se han confirmado dos casos en el cantón de Esparza, Puntarenas. Uno de ellos es un hombre de 24 años y el otro, una mujer de 51 años.

Según las autoridades de salud, ambos pacientes evolucionaron favorablemente sin presentar complicaciones.

Si usted presenta síntomas como fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general, acuda a un médico.

La OPS solicitó a las autoridades que eliminen los criaderos de mosquitos para evitar más propagación del virus. (Shutterstock /Shutterstock)

Para enfrentar el aumento de casos de chikungunya, el Ministerio de Salud realizó trabajos de control de focos de contaminación en Esparza.

También han aumentado casos de sarampión

A inicios de febrero, la OPS alertó sobre el aumento de casos de sarampión en el continente y solicitó a los países a reforzar la vacunación y la vigilancia.

En 2025, se confirmó un total de 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes. En lo que va de este 2026, se han reportado 1.031 casos confirmados; México es el país donde se registran más casos.

De hecho, el Ministerio de Salud de Costa Rica instó a la población a vacunarse, especialmente a aquellas personas que no cuentan con el esquema completo, en caso de que viajen a países donde se han reportado casos. De momento, no se han confirmado casos de sarampión en el país recientemente.

La OPS también emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en el continente. (Canva/Canva)

Se les consultó a las autoridades de Salud si Costa Rica está en riesgo de que haya un aumento de casos de sarampión y qué medidas se tomarán si un viajero nacional llega al país contagiado, para evitar la propagación de la enfermedad; sin embargo, aún se está a la espera de la respuesta.

