Alerta en Esparza: Confirman segundo caso de chikungunya tras 9 años de ausencia en el país

Las autoridades de Salud del país han confirmado este jueves 29 de enero el segundo caso positivo de chikungunya en el país.

Esta confirmación llega por parte del Ministerio de Salud tras los resultados dados por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

“Se trata de una paciente costarricense de 51 años, vecina de Esparza, Puntarenas.

Las autoridades de Salud mantienen fumigaciones en Esparza. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

“Nos encontramos ampliando la investigación de campo y en coordinación con todos los sectores involucrados para el correcto abordaje de este evento; sin embargo, por fecha de inicio de síntomas, la paciente se podría haber infectado en días similares al primer caso”, explica Salud.

Las autoridades siguen con el trabajo de control de focos de contaminación en Esparza. Por eso ya hay 10.210 casas y edificios fumigados, además de la aplicación de insecticidas con máquina LECO y la tractonebulizadora y la búsqueda intensa de personas con fiebre. Este trabajo continuará durante las próximas semanas.

“Recordamos que el chikungunya (CHIK) es una enfermedad transmitida por mosquitos, los mismos de otras enfermedades como el dengue y zika.

Un mosquito, al igual que el dengue, transmite chikungunya, por eso hay que eliminar criaderos. (Shutterstock /Shutterstock)

“Los síntomas más frecuentes son fiebre alta (típicamente superior a 39 °C) y dolor articular severo e inflamación, muy característicos de esta enfermedad. Además, podría acompañarse de dolor de cabeza, náuseas, diarrea y malestar general", recuerda Salud.

Se recuerdan las medidas de protección contra las picaduras de mosquitos, tales como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros.

Mary Munive , vicepresidenta de la República y ministra de Salud

Así como la eliminación de criaderos de mosquitos alrededor de la casa y estar vigilante en la comunidad. En caso de presentar síntomas compatibles, acudir de inmediato a los servicios de salud.

Hace una semana se confirmó el primer caso, también de Esparza, un hombre. El país tenía 9 años sin la presencia confirmada de chikungunya.