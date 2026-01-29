Nacional

Alerta en Esparza: Confirman segundo caso de chikungunya tras 9 años de ausencia en el país

El Ministerio de Salud confirma segundo caso positivo de chikungunya, en Esparza

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Las autoridades de Salud del país han confirmado este jueves 29 de enero el segundo caso positivo de chikungunya en el país.

Esta confirmación llega por parte del Ministerio de Salud tras los resultados dados por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

“Se trata de una paciente costarricense de 51 años, vecina de Esparza, Puntarenas.

Las intervenciones sanitarias incluyen visitas casa por casa y el uso de equipos de fumigación para reducir el riesgo de propagación de chikungunya en Esparza.
Las autoridades de Salud mantienen fumigaciones en Esparza. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

“Nos encontramos ampliando la investigación de campo y en coordinación con todos los sectores involucrados para el correcto abordaje de este evento; sin embargo, por fecha de inicio de síntomas, la paciente se podría haber infectado en días similares al primer caso”, explica Salud.

LEA MÁS: Ministerio de Salud declara la guerra al virus chikungunya y ya tomó acciones para evitar más casos

Las autoridades siguen con el trabajo de control de focos de contaminación en Esparza. Por eso ya hay 10.210 casas y edificios fumigados, además de la aplicación de insecticidas con máquina LECO y la tractonebulizadora y la búsqueda intensa de personas con fiebre. Este trabajo continuará durante las próximas semanas.

“Recordamos que el chikungunya (CHIK) es una enfermedad transmitida por mosquitos, los mismos de otras enfermedades como el dengue y zika.

Una maceta con agua
Un mosquito, al igual que el dengue, transmite chikungunya, por eso hay que eliminar criaderos. (Shutterstock /Shutterstock)

“Los síntomas más frecuentes son fiebre alta (típicamente superior a 39 °C) y dolor articular severo e inflamación, muy característicos de esta enfermedad. Además, podría acompañarse de dolor de cabeza, náuseas, diarrea y malestar general", recuerda Salud.

LEA MÁS: Conductores ya pueden usar dos carriles por sentido en Hatillos 5 y 6

Se recuerdan las medidas de protección contra las picaduras de mosquitos, tales como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros.

Mary Munive , vicepresidenta de la República y ministra de Salud

Así como la eliminación de criaderos de mosquitos alrededor de la casa y estar vigilante en la comunidad. En caso de presentar síntomas compatibles, acudir de inmediato a los servicios de salud.

LEA MÁS: ¿Sorteo de Chances un sábado? Esto es todo lo que debe saber del millonario sorteo mundialista que dejará muchos ganadores

Hace una semana se confirmó el primer caso, también de Esparza, un hombre. El país tenía 9 años sin la presencia confirmada de chikungunya.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
segundo caso positivo de ChikungunyaMinisterio de SaludINCIENSAInstituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Saludcostarricense de 51 añosvecina de Esparza
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.