¿Sorteo de Chances un sábado? Esto es todo lo que debe saber del millonario sorteo mundialista que dejará muchos ganadores

La JPS realizará este sábado 31 de enero el sorteo mundialista de Chances. Conozca el plan de premios, el valor del billete y cómo se juega.

Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realizará un sorteo especial de Chances este sábado 31 de enero, una fecha poco habitual para este juego, como parte del Sorteo Mundialista, que repartirá premios millonarios bajo un formato de fracción única.

¿Por qué el sorteo será un sábado?

El Sorteo Mundialista corresponde a un sorteo extraordinario de Lotería Popular, programado de forma especial para este sábado 31 de enero, según el calendario oficial de la JPS, en el marco de las actividades relacionadas con el evento deportivo internacional.

El sorteo mundialista de Chances se realizará este sábado 31 de enero. (Junta de Protección Social/JPS)

Así es el sorteo mundialista de Chances

De acuerdo con la información oficial, el sorteo se jugará bajo la modalidad de fracción única, con el siguiente detalle:

  • Emisión: 100.000 billetes por cada una (emisión doble)
  • Total: 200.000 billetes
  • Cada billete: consta de una fracción
  • Valor por fracción: ₡3.000

Plan de premios del sorteo mundialista

El sorteo contará con los siguientes premios por billete:

  • 8 premios mayores
    • Mismo número, 8 series diferentes
    • ₡7.500.000 por billete
  • 5 segundos premios
    • Mismo número, 5 series diferentes
    • ₡3.000.000 por billete
  • 5 terceros premios
    • Mismo número, 5 series diferentes
    • ₡2.000.000 por billete

Además, se repartirán premios adicionales:

  • 992 premios para billetes con el número igual al mayor, con diferentes series: ₡80.000
  • 995 premios para billetes con el número igual al segundo, con diferentes series: ₡18.000
  • 995 premios para billetes con el número igual al tercero, con diferentes series: ₡13.000

Lo que debe tomar en cuenta

Sorteo de los chances 7.001 de la JPS
La JPS definió un plan de premios con montos millonarios. (Canva/La Nación)

Este sorteo mundialista de Chances se diferencia del juego tradicional tanto por su fecha como por su formato, por lo que la JPS recomienda a los jugadores revisar bien el plan de premios y el valor de la fracción antes de participar.

De hecho el sorteo de este viernes 30 de enero se mantiene con el formato original.

Los resultados oficiales se darán a conocer una vez concluido el sorteo, a través de los canales oficiales de la Junta de Protección Social.

Nota realizada con ayuda de IA

