Conductores ya pueden usar dos carriles por sentido en Hatillos 5 y 6

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó este jueves 29 de enero dos carriles por sentido en el sector de Hatillos 5 y 6.

Mientras las autoridades continúan con el proyecto vial en Circunvalación, los conductores podrán utilizar estos carriles, agilizando el tránsito.

“Esta habilitación permite cerrar las marginales que servían de vía de tránsito por esta zona al sur de la capital, de tal manera que se pueda continuar con las labores constructivas del túnel, que requieren excavaciones en esos lugares”, indicó el MOPT.

El MOPT habilitó dos carriles por sentido en Hatillos 5 y 6 mientras las obras viales avanzan en Circunvalación. (MOPT/MOPT)

¿Qué falta por terminar?

Las autoridades señalaron que continuarán con labores para la colocación de tubería pluvial (Agua llovida) y mejoras de esas paralelas al tronco principal de la ruta nacional 39.

Además, se construirá una nueva estructura para los peatones. Mientras tanto, los transeúntes pueden utilizar el paso provisional por la parte el túnel. Hace unas semanas se cerró el puente peatonal para que fuera demolido.

Con la construcción de esta nueva estructura, se espera eliminar el semáforo del antiguo cruce para agilizar el paso sobre la Circunvalación y conectar vehicularmente Hatillos 2 y 3 con Hatillos 5 y 6.

El MOPT indicó que este proyecto tiene un 51% de avance general. Se espera que el túnel esté funcionando para el segundo semestre de este año.

