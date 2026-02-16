Laura Fernández busca apoyo legislativo para tres proyectos y pidió reunión de media hora

La presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, pidió una reunión con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para el jueves 19 de febrero.

El gobierno de Rodrigo Chaves informó que Fernández busca acercarse a diferentes bancadas para sacar algunos proyectos en el Congreso.

Por ejemplo, busca impulsar el proyecto de Crucitas, el préstamo para la carretera San José-San Ramón y el tren eléctrico.

La administración Chaves Robles también busca que los diputados discutan el proyecto para el manejo de residuos sólidos.

Laura Fernández solicitó una reunión con jefes de fracción en busca de apoyo para proyectos del oficialismo. (Marvin Recinos/AFP)

Según el gobierno, la reunión con las diferentes bancadas tendría una duración de 30 minutos.

¿De qué se tratan los proyectos?

El proyecto de Crucitas busca autorizar la explotación de minería metálica a cielo abierto. El oficialismo propone una reforma al Código de Minería para regular esta actividad y asignar concesiones mediante subastas públicas.

Además, se plantea que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), junto con la Dirección de Geología y Minas, establezca un proceso de subasta minera. El ganador obtendrá una concesión que incluye la explotación minera, el procesamiento, comercialización, exportación y cierre ambiental de la mina.

El oficialismo presentó un proyecto para ampliar y mejorar la carretera San José-San Ramón. El gobierno busca que los diputados aprueben el plan que cuenta con el crédito de $600 millones por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del fondo de OPEP.

Algunos proyectos que el gobierno busca apoyo son el de Crucitas, el tren eléctrico y el préstamo para la ampliación de la carretera San José-San Ramón. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por otra parte, el proyecto del tren eléctrico cuenta con una inversión de $1.400 millones y cinco líneas entre Paraíso y Ciruelas de Alajuela. Esta propuesta tiene un costo de $800 millones, divididos entre $550 millones del BCIE ($250 millones provenientes del Fondo Verde del Clima) y $250 millones negociados con el Banco Europeo de Inversión (BEI).

