Mario Zamora dio a diputados detalles alarmantes de algo que está ocurriendo en Crucitas ¡urge hacer algo!

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, llegó este lunes al plenario legislativo para hablar de un tema grave.

El jerarca solicitó a los legisladores una cita urgente para hablar de los hallazgos más recientes sobre la minería ilegal que se está dando en Crucitas.

Mario Zamora habla a diputados del tema de Crucitas (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

En una presentación que hizo Zamora a los diputados, quedó en evidencia la gravedad de la situación, ya que describió un terrible crecimiento de los problemas en esa zona fronteriza con Nicaragua.

El jerarca comentó que en el inicio del 2026 se han hecho hallazgos muy preocupantes. Él comentó que ya en el pasado se había detectado una evolución de las técnicas extractivas artesanales de oro de los coligalleros, a una extracción semiindustrial con presencia del crimen organizado.

Eso ha hecho que se dé una terrible devastación industrial, excavación de túneles de hasta 60 metros de profundidad y destrucción de terrenos y naturaleza.

El área de extracción del oro creció muchísimo

Zamora dijo también que anteriormente el problema de la extracción de oro se concentraba en la zona de Crucitas, específicamente en la finca Vivoyet y el cerro Fortuna, y que las actividades ilícitas se extendían por un área de 900 hectáreas.

Ahora el panorama es muy distinto; la extracción se extendió al cerro Conchudita y ahora la problemática abarca más de 3 mil hectáreas.

“Este fenómeno afecta, por supuesto, no solo la soberanía ecológica de nuestro país, sino también la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90% de los coligalleros son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar de este ilícito”, explicó el ministro.

La Fuerza Pública detuvo a seis oreros y decomisó varios artículos para procesar el mineral que se extrae de manera ilegal en Crucitas de San Carlos. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)

Sacos de 50 kilos de sedimento

El jerarca comentó que ahora los coligalleros sacan el oro en sacos para llevarlo a Nicaragua y procesarlo ahí.

“Se comercializan los sacos de ese sedimento y son enviados a territorio nicaragüense. Cada una de las operaciones ha implicado el decomiso de aproximadamente 3 mil sacos, pero llevamos más de 16 mil hasta el día de hoy.

“El peso promedio de esos sacos es de 50 kilogramos. Estamos hablando de que solo en 3 mil sacos hay 150 toneladas métricas”, aseguró el ministro.

Están destruyendo los mojones

Zamora dijo que los coligalleros están destruyendo los mojones (postes de cemento que se ubican en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua) para poder pasarse a Nicaragua más fácilmente cuando se acerca la Policía.

El ministro terminó su presentación diciendo que todo esto ha agravado los problemas de inseguridad, disputas violentas, problemas de salud pública y también la crisis migratoria.

Zamora dice que la contención policial que hay en la zona es sostenida por 200 oficiales que están ahí de forma permanente y que las acciones policiales le cuestan al Estado un millón de dólares al mes (unos 500 millones de colones).

El jerarca aprovechó la oportunidad para pedirles a los diputados que aprueben el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, que tiene como fin permitir la extracción de oro en la zona de Crucitas.

El proyecto no ha avanzado en el Congreso porque tiene muchos anticuerpos debido al gran daño ambiental que causa la explotación de oro.

Los legisladores cuestionaron al ministro y le dijeron que él tiene el control de la Fuerza Pública y no ha ejecutado las acciones necesarias para controlar la zona. También lo señalaron de no haber peleado por más presupuesto para inyectar oficiales y estrategias a la zona del problema.