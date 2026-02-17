Estos centros educativos tendrán operativos de Policía de Tránsito por regreso a clases

Los niños y jóvenes iniciarán el curso lectivo 2026 el próximo lunes 23 de febrero tras disfrutar sus vacaciones.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que habrá presencia policial para resguardar la seguridad de los menores y las familias.

La Policía de Tránsito estará presente en 60 centros educativos, entre escuelas y colegios públicos y privados, en diferentes puntos del país.

Algunas escuelas donde habrá más presencia policial son Omar Dengo, Ricardo Jiménez y la Metálica, en San José, pues están ubicadas en zonas con alta afluencia de tránsito.

El MOPT informó que habrá presencia de la Policía de Tránsito el lunes 23 de febrero en 60 centros educativos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Además, se colocarán policías en la Saint Michael School en Desamparados, el Colegio Madre Divino Pastor en Guadalupe, la escuela Villalobos en Lagunilla de Heredia y el Lincoln School en Santo Domingo.

Las autoridades señalaron que también habrá presencia policial en la República de Guatemala en Alajuela, la República Francesa en Taras de Cartago, la escuela El Llano en Naranjo y La Fortuna, la escuela Mora y Cañas en Puntarenas y el Liceo de Nicoya en Guanacaste.

¿Por qué habrá presencia de la Policía de Tránsito?

El MOPT indicó que la principal causa de muerte en carretera, desde el 2022, es el exceso de velocidad y por eso se colocarán policías en diferentes centros educativos para proteger a los menores.

“A las 6 a.m. tendremos oficiales en diferentes puntos con circulación complicada y, escalonadamente, iremos destinando oficiales a centros de enseñanza que se ubican frente a vías de alto tránsito y alta accidentabilidad. El objetivo primordial es proteger a los menores, a sus padres y a los profesores, pero si debemos sancionar, como prioridad secundaria, así se hará”, dijo Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito.

Si una persona conduce a más de 25 km/h frente a un centro educativo, podrá ser sancionada con 123.000 colones de multa.

Las autoridades también dieron algunas recomendaciones a las familias para que resguarden su seguridad en la entrada a clases.

La Policía de Tránsito advirtió que aplicará sanciones si los conductores exceden la velocidad o dejan a sus hijos en media calle. (Alonso Tenorio)

Por ejemplo, cruzar con el semáforo en rojo, activar los semáforos peatonales para cruzar, usar los puentes peatonales y, lo más importante, estar atentos a su alrededor a la hora de cruzar la calle.

Asimismo, el MOPT advirtió que los autobuses no deben ir sobrecargados ni debe haber personas en las gradas del bus o sin cinturón en un taxi.

Si los padres de familia o encargados dejan a los menores en los centros educativos, deben orillarse y estacionarse y no permitir que los niños o los jóvenes se bajen del vehículo en media calle. Las autoridades pueden multarlos con 61.000 colones si lo hacen.

