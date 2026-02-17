Salud hace importante anuncio para quienes quieren ganar dinero con el cannabis y el cáñamo

El Ministerio de Salud, hizo un importante anuncio de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), que les interesa a las personas que quieren comercializar cannabis y cáñamo.

Las instituciones informaron que, a través de la Ventanilla Única de Inversión (VUI), pusieron a disposición de empresas y personas una forma 100% digital y centralizada para gestionar los trámites relacionados con el cáñamo para uso alimentario e industrial y el cannabis psicoactivo para uso medicinal y terapéutico.

Salud anuncia más facilidades para tramitar permisos con el cannabis y cáñamo. (Shuttertock)

“La plataforma permite gestionar autorizaciones en línea, en un solo punto, con mayor rapidez y eficiencia, para las actividades permitidas de producción, industrialización, importación, exportación y comercialización de cáñamo para uso alimentario e industrial y cannabis psicoactivo para uso medicinal y terapéutico, así como sus productos derivados”, detalló el Ministerio de Salud.

Ahorro en el tiempo para hacer trámites

Con la implementación del proceso digital, Salud destaca los siguientes beneficios:

Ahorro de tiempo y traslados: se eliminan los trámites presenciales.

Mayor claridad del proceso: los flujos guiados y los requisitos definidos facilitan la comprensión del proceso y los pasos a seguir.

Centralización de la información: todo en una sola plataforma fácil de utilizar.

Acompañamiento digital: la plataforma muestra etapas, plazos y obligaciones, ayudando a planificar las decisiones empresariales.

La idea es facilitar los trámites de los comerciantes. (Shutterstock)

En el caso del cáñamo, las autorizaciones no tienen costo y se otorgan por seis años, renovables si se cumple la normativa vigente.

Para el cannabis psicoactivo, las licencias también tienen vigencia de seis años y contemplan esquemas diferenciados para pequeñas empresas y productores agropecuarios.