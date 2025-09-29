Internacionales

Un nuevo estudio clínico muestra cómo el cannabis puede transformar el tratamiento del dolor lumbar

La revista Nature Medicine publicó los resultados de un estudio en más de 800 pacientes que confirmaron que un extracto de cannabis específico reduce el dolor lumbar crónico de forma segura y sin efectos secundarios graves.

Por Redacción LT y AFP
Consumo de cannabis CBD para usos medicinales
El ensayo clínico con un extracto de cannabis mostró resultados positivos en el tratamiento del dolor lumbar crónico. (Shutterstock/Shutterstock)

Un ensayo clínico de fase 3, realizado en más de 800 personas y publicado en la prestigiosa revista Nature Medicine, demostró que un extracto de cannabis medicinal llamado VER-01 puede reducir el dolor lumbar crónico de forma significativa. El hallazgo representa una alternativa innovadora frente a los tratamientos actuales que suelen generar dependencia o efectos secundarios.

El dolor lumbar, un problema global

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 500 millones de personas en el mundo sufren dolor lumbar crónico, considerado la principal causa de invalidez. Hasta ahora, los tratamientos disponibles se limitan a analgésicos como el ibuprofeno, que pueden causar daños con el uso prolongado, o a los opioides, que son altamente adictivos.

Una hoja de la planta "Cannabis sativa", y presentaciones de tabletas, cápsulas y aceites.
El estudio, publicado en Nature Medicine, reveló que el extracto no genera adicción ni efectos secundarios graves. (Shutterstock/Shutterstock)

Resultados del estudio

Durante un periodo de entre tres meses y un año, los pacientes recibieron dosis de 2,5 miligramos de THC o un placebo. Quienes tomaron el extracto reportaron una reducción de 1,9 puntos en el dolor tras 12 semanas, frente a 0,6 en el grupo placebo. A los seis meses, la disminución fue todavía mayor, junto con mejoras en el sueño, la movilidad y la calidad de vida.

El autor principal, Matthias Karst, profesor de medicina del dolor en la Facultad de Medicina de Hanóver (Alemania), aseguró que “ningún efecto euforizante fue observado durante el ensayo”.

Aprenda cómo prevenir el dolor lumbar con buenos hábitos, pausas activas y ejercicios efectivos.
Más de 500 millones de personas en el mundo sufren dolor lumbar, según la OMS. (Composición de Canva/Composición de Canva)

Una alternativa sin dependencia

Los investigadores destacaron que el extracto de cannabis no generó dependencia ni efectos secundarios graves, lo que lo convierte en una opción prometedora frente a los tratamientos tradicionales y en un posible avance para millones de pacientes en el mundo.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de AFP.

