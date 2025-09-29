Temu: ¿cómo obtener descuentos reales en la plataforma de compras en línea?

Compradores en línea utilizando la app Temu para acceder a ofertas relámpago y promociones de temporada. (Temu/Temu)

La aplicación de compras Temu se ha convertido en tendencia por sus descuentos y campañas agresivas. Pero no todos los usuarios saben distinguir cuáles rebajas son efectivas y cuáles están sujetas a condiciones.

Cupones de bienvenida

El beneficio más seguro para nuevos clientes son los cupones de bienvenida, que aparecen al registrarse por primera vez en la app. Según información de la propia plataforma de Temu, estos cupones se aplican automáticamente en la primera compra y tienen un plazo de vencimiento corto.

Promociones dentro de la aplicación

La app ofrece mecanismos para obtener descuentos adicionales como juegos, retos y ofertas relámpago. Según información de portales especializados como Business Insider, estas promociones son reales, pero suelen estar sujetas a compras mínimas o a productos específicos, por lo que no siempre representan el ahorro que aparentan.

Descuentos por referidos

Otra estrategia legítima es el programa de invitación de amigos. Al compartir un enlace personal, tanto el usuario como el invitado reciben cupones. De acuerdo con reportes de CNET, este sistema es efectivo, aunque los montos de descuento varían y se limitan a ciertas categorías de productos.

Eventos de temporada

En fechas clave como Black Friday o el 11.11 (Día del Soltero en Asia), Temu lanza rebajas globales. Según información de Forbes, en estas campañas los descuentos pueden superar el 70%, aunque recomiendan comparar precios con otras tiendas para verificar que la rebaja sea real y no inflada.

Consejos para obtener descuentos reales

Revisar la sección de “Ofertas exclusivas” en la portada de la app.

Activar notificaciones para recibir cupones semanales.

Confirmar que el descuento se aplicó correctamente en la pantalla de pago.

Comparar precios con otros comercios antes de comprar.

Precauciones al comprar

Aunque la mayoría de las promociones son legítimas, especialistas en consumo digital señalan que algunas tiendas elevan el precio base para luego aplicar un porcentaje de rebaja. Según información de Trustpilot, varios usuarios han reportado diferencias entre el descuento anunciado y el precio real.

