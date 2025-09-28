Mujer denunció a Temu tras recibir un producto que no coincidía con la compra

Mujer denunció a Temu tras recibir una lámpara diminuta que no coincidía con lo anunciado (Shutterstock/Shutterstock)

Una usuaria de la plataforma de compras Temu compartió en redes sociales su enojo luego de recibir una lámpara que, según denunció, resultó ser mucho más pequeña de lo que aparecía en la publicación.

La mujer aseguró sentirse estafada y sus comentarios se hicieron virales, generando debate sobre los riesgos de comprar en este tipo de aplicaciones internacionales.

La queja que se volvió viral

Mujer denunció a Temu tras recibir una lámpara diminuta que no coincidía con lo anunciado ( - /Shutterstock)

La clienta explicó que al ver la oferta quedó encantada con la lámpara y decidió adquirirla para decorar su hogar. Sin embargo, al abrir el paquete se llevó una gran sorpresa: el producto era diminuto en comparación con lo que esperaba.

Indignada, publicó un video mostrando el tamaño real del artículo y acompañó las imágenes con un mensaje en el que calificó la experiencia como un engaño.

Su publicación rápidamente se llenó de comentarios de otros usuarios que contaron experiencias similares.

El video suma más de un millón de reproducciones.

Riesgos de las compras en marketplaces

La plataforma Temu ha ganado popularidad en los últimos meses al ofrecer precios muy bajos en artículos de todo tipo. Sin embargo, al ser un marketplace con múltiples proveedores, la calidad y el tamaño real de los productos puede variar mucho respecto a lo que se anuncia.

Expertos en consumo recuerdan que:

Es importante revisar reseñas de otros compradores.

Conviene verificar las medidas exactas en la descripción.

Las políticas de devolución y reembolso pueden ser complicadas en compras internacionales.

(Captura e/Captura de video)