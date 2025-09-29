Internacionales

Bebés que crecen cerca de perros tendrían menor riesgo de asma, revela estudio internacional

Investigadores suecos analizaron a más de un millón de niños y hallaron que la convivencia temprana con perros protege contra el asma infantil, mientras que la exposición a gatos tiene resultados diferentes

Por Redacción LT y El Tiempo / Colombia / GDA
En los hogares del país hay 690 mil niños menores de 12 años y más de 2,5 millones de perros y gatos
Un estudio sueco reveló que los bebés que conviven con perros tienen menor riesgo de asma. (Shutterstock)

Científicos de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) publicaron en la revista PLOS ONE un estudio basado en más de un millón de niños. La investigación reveló que los bebés que crecen en hogares con perros presentan un menor riesgo de desarrollar asma durante la infancia.

Diferencias con la exposición a gatos

Los investigadores también analizaron la convivencia temprana con gatos, encontrando que los resultados no siempre son protectores. En algunos casos, la exposición a felinos puede variar según factores genéticos y ambientales, lo que marca una diferencia con los beneficios claros de los perros.

18/09/2023 Cartago. Theo es un perro de la raza collie de pelo largo, dócil y amigable, entrenado para subirse en mojones, ventanas y maceteras y quedarse ahí tan quieto como para posar con niños y adultos, e incluso dejarse acariciar por cualquier persona, como lo demostró este viernes al frente y en los jardines internos de las Ruinas de Santiago Apóstol.
Investigadores de la Universidad de Gotemburgo analizaron a más de un millón de niños. (Rafael Pacheco Granados)

Implicaciones para la salud pública

Los expertos señalan que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo del sistema inmunológico. El contacto con animales, especialmente con perros, parece ayudar a fortalecer las defensas naturales y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias como el asma.

Más allá de la compañía

Este hallazgo refuerza la idea de que las mascotas no solo ofrecen compañía y bienestar emocional, sino que también pueden tener un impacto positivo en la salud a largo plazo.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de GDA/El Tiempo/Colombia.

Redacción

Redacción LT

Las notas con la firma "Redacción LT" son meticulosamente elaboradas por talentosos miembros de nuestro equipo editorial, bajo la atenta supervisión del editor de la sección correspondiente.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

