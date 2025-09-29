Bebés que crecen cerca de perros tendrían menor riesgo de asma, revela estudio internacional

Un estudio sueco reveló que los bebés que conviven con perros tienen menor riesgo de asma. (Shutterstock)

Científicos de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) publicaron en la revista PLOS ONE un estudio basado en más de un millón de niños. La investigación reveló que los bebés que crecen en hogares con perros presentan un menor riesgo de desarrollar asma durante la infancia.

Diferencias con la exposición a gatos

Los investigadores también analizaron la convivencia temprana con gatos, encontrando que los resultados no siempre son protectores. En algunos casos, la exposición a felinos puede variar según factores genéticos y ambientales, lo que marca una diferencia con los beneficios claros de los perros.

Investigadores de la Universidad de Gotemburgo analizaron a más de un millón de niños. (Rafael Pacheco Granados)

Implicaciones para la salud pública

Los expertos señalan que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo del sistema inmunológico. El contacto con animales, especialmente con perros, parece ayudar a fortalecer las defensas naturales y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias como el asma.

Más allá de la compañía

Este hallazgo refuerza la idea de que las mascotas no solo ofrecen compañía y bienestar emocional, sino que también pueden tener un impacto positivo en la salud a largo plazo.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de GDA/El Tiempo/Colombia.