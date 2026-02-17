Nacional

MOPT aplicará reversibilidad en la ruta 27 este domingo

La medida regirá entre las 2:00 p.m. y 6:00 p.m. para facilitar el tránsito desde Caldera hacia San José ante el alto flujo vehicular

Por Ingrid Hidalgo

¿Regresa de vacaciones con sus hijos este fin de semana desde la playa? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hará cambios en la ruta 27 para agilizar el tránsito.

Se aplicará la reversibilidad el domingo 22 de febrero en la ruta 27, entre Caldera y San José.

Esta medida se aplicará en un horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. La circulación en el sentido contrario, es decir, San José-Caldera, se suspenderá a partir de la 1:00 p.m. y abrirá de nuevo a las 7:00 p.m. del domingo, para evitar accidentes.

Los domingos 13 y 20 de julio se aplicará la reversibilidad en la ruta 27.
Este domingo 22 de febrero habrá reversibilidad en la ruta 27 para el regreso de los vacacionistas. (MOPT/MOPT)

¿Cuáles carriles se podrán utilizar?

Los conductores que retornarán a sus hogares tras disfrutar de unas vacaciones podrán utilizar todos los carriles disponibles entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón (unos 47 km), en sentido hacia la capital josefina.

Aquellas personas que regresan desde la zona sur y no quieren pasar por el Cerro de la Muerte, pueden utilizar la Costanera Sur hasta enlazar con la ruta 27 y aprovechar la reversibilidad.

Las autoridades de Obras Públicas y Transportes recomendaron a los conductores viajar a una velocidad máxima de 60 km/h para evitar incidentes.

La reversibilidad se aplicará de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. el domingo 22 de febrero. (MOPT/MOPT)

Asimismo, advirtieron que habrá presencia de la Policía de Tránsito para regular el regreso de los vacacionistas.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

