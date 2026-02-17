MOPT aplicará reversibilidad en la ruta 27 este domingo

¿Regresa de vacaciones con sus hijos este fin de semana desde la playa? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hará cambios en la ruta 27 para agilizar el tránsito.

LEA MÁS: Salud hace importante anuncio para quienes quieren ganar dinero con el cannabis y el cáñamo

Se aplicará la reversibilidad el domingo 22 de febrero en la ruta 27, entre Caldera y San José.

Esta medida se aplicará en un horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. La circulación en el sentido contrario, es decir, San José-Caldera, se suspenderá a partir de la 1:00 p.m. y abrirá de nuevo a las 7:00 p.m. del domingo, para evitar accidentes.

Este domingo 22 de febrero habrá reversibilidad en la ruta 27 para el regreso de los vacacionistas. (MOPT/MOPT)

¿Cuáles carriles se podrán utilizar?

Los conductores que retornarán a sus hogares tras disfrutar de unas vacaciones podrán utilizar todos los carriles disponibles entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón (unos 47 km), en sentido hacia la capital josefina.

LEA MÁS: ¿Puede un centro educativo prohibir el uso de enagua a estudiantes? respuesta del MEP es contundente

Aquellas personas que regresan desde la zona sur y no quieren pasar por el Cerro de la Muerte, pueden utilizar la Costanera Sur hasta enlazar con la ruta 27 y aprovechar la reversibilidad.

Las autoridades de Obras Públicas y Transportes recomendaron a los conductores viajar a una velocidad máxima de 60 km/h para evitar incidentes.

La reversibilidad se aplicará de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. el domingo 22 de febrero. (MOPT/MOPT)

Asimismo, advirtieron que habrá presencia de la Policía de Tránsito para regular el regreso de los vacacionistas.

LEA MÁS: Hay 8 países a los cuales debe viajar vacunado contra el sarampión y la Caja le pone la vacuna ya mismo y sin cita"