Para pelear duro la guerra contra el sarampión, la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja) confirmó este martes 17 de febrero que va a vacunar gratis y sin cita a quienes tengan que viajar a 8 países del continente americano.

A partir de ahora, inicia la vacunación contra el sarampión dirigida a personas entre 20 y 39 años que tengan previsto viajar a países del continente con brotes activos de la enfermedad.

Hay 8 países a los cuales debe viajar vacunado contra el sarampión y la Caja le pone la vacuna ya mismo y sin cita. (Rafael Pacheco Granados)

La doctora Jéssica Navarro Ramírez, directora de Desarrollo de Servicios de Salud, explicó que la situación epidemiológica actual insta a las autoridades sanitarias del país a aplicar medidas preventivas para evitar la transmisión del virus.

LEA MÁS: Reducción de grupos del MEP podría dejar estudiantes sin cupo en colegio capitalino

“Ante la alerta sanitaria por el aumento de casos a nivel mundial de sarampión, la Caja iniciará una estrategia de vacunación dirigida a población viajera entre 20 y 39 años de edad.

“Los invitamos a acercarse a los diferentes centros de salud; no es necesario sacar cita”, asegura la doctora Navarro.

Los países que actualmente registran brotes por sarampión son:

Argentina

Bolivia

Canadá

Chile

Estados Unidos

Guatemala

México

Uruguay

Esta lista de países se irá actualizando conforme a las alertas emitidas por el Ministerio de Salud.

LEA MÁS: ¡Feliz año nuevo del Caballo de Fuego! Vea lo que le tiene el horóscopo chino para el 2026

El sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. (Rafael Pacheco Granados)

Recuerde que la vacuna es voluntaria y se recomienda aplicarla al menos dos semanas antes de realizar el viaje.

LEA MÁS: Mario Zamora dio a diputados detalles alarmantes de algo que está ocurriendo en Crucitas ¡urge hacer algo!

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves e incluso la muerte.