Nacional

Hay 8 países a los cuales debe viajar vacunado contra el sarampión y la Caja le pone la vacuna ya mismo y sin cita"

La Caja ya está vacunando gratis y sin cita contra el sarampión

Por Eduardo Vega

Para pelear duro la guerra contra el sarampión, la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja) confirmó este martes 17 de febrero que va a vacunar gratis y sin cita a quienes tengan que viajar a 8 países del continente americano.

A partir de ahora, inicia la vacunación contra el sarampión dirigida a personas entre 20 y 39 años que tengan previsto viajar a países del continente con brotes activos de la enfermedad.

01/04/2024 Cen-Cinai Goioechea. Comienza jornada de vacunación extraordinaria contra sarampión, rubeola y paperas. Foto: Rafael Pacheco Granados
Hay 8 países a los cuales debe viajar vacunado contra el sarampión y la Caja le pone la vacuna ya mismo y sin cita. (Rafael Pacheco Granados)

La doctora Jéssica Navarro Ramírez, directora de Desarrollo de Servicios de Salud, explicó que la situación epidemiológica actual insta a las autoridades sanitarias del país a aplicar medidas preventivas para evitar la transmisión del virus.

“Ante la alerta sanitaria por el aumento de casos a nivel mundial de sarampión, la Caja iniciará una estrategia de vacunación dirigida a población viajera entre 20 y 39 años de edad.

“Los invitamos a acercarse a los diferentes centros de salud; no es necesario sacar cita”, asegura la doctora Navarro.

Los países que actualmente registran brotes por sarampión son:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Canadá
  • Chile
  • Estados Unidos
  • Guatemala
  • México
  • Uruguay

Esta lista de países se irá actualizando conforme a las alertas emitidas por el Ministerio de Salud.

01/04/2024 Cen-Cinai Goioechea. Comienza jornada de vacunación extraordinaria contra sarampión, rubeola y paperas. Foto: Rafael Pacheco Granados
El sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. (Rafael Pacheco Granados)

Recuerde que la vacuna es voluntaria y se recomienda aplicarla al menos dos semanas antes de realizar el viaje.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves e incluso la muerte.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

