¡Feliz año nuevo del Caballo de Fuego! Vea lo que le tiene el horóscopo chino para el 2026

¡Feliz año del Caballo de Fuego! El Año Nuevo Chino llega galopando fuerte.
Este martes 17 de febrero se abre oficialmente el ciclo del Caballo de Fuego, una combinación que, según la tradición oriental, promete movimiento, decisiones valientes y ganas de comerse el mundo.
Para millones de personas, esta celebración no es solo fiesta y faroles: representa un verdadero “borrón y cuenta nueva” energético, un momento para replantearse metas y arrancar proyectos con todo.
El Caballo simboliza libertad, independencia y pasión, mientras que el elemento Fuego le mete chispa extra con dinamismo, creatividad y coraje.
LEA MÁS: Laura Fernández renunció al puesto en propiedad que tenía en Mideplán desde 2013, pero que hace años no ocupaba
Así que, si usted siente que este año viene movido… tranquilo, no es idea suya. El horóscopo chino ya avisó: el 2026 llega con espuelas puestas y listo para hacer historia.
Horóscopo chino 2026: así le irá a cada signo en el año del Caballo de Fuego.
Rata
Años: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
El 2026 le pedirá a la rata moverse con inteligencia y no precipitarse. Aunque habrá retos, también surgirán oportunidades si actúa con cabeza fría. En el trabajo deberá ser estratégica y en el amor conviene evitar discusiones innecesarias. La paciencia será su mejor aliada.
Buey
Años: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
El buey tendrá un año productivo si mantiene su disciplina característica. La energía del Caballo de Fuego favorece la concreción de metas, especialmente en estudios y crecimiento profesional. Eso sí, deberá flexibilizarse un poco para no chocar con cambios inesperados.
Tigre
Años: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Para el tigre se abren puertas interesantes. El 2026 le impulsa a tomar decisiones valientes y apostar por proyectos nuevos. En el amor habrá movimiento y pasión, pero deberá evitar actuar por impulso. Buen momento para viajes y aventuras.
Conejo
Años: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
LEA MÁS: El próximo miércoles 18 de febrero es Miércoles de Ceniza
El conejo tendrá que salir de su zona cómoda. El año trae aprendizajes importantes y algunos ajustes emocionales. Si logra adaptarse al ritmo acelerado del Caballo de Fuego, podrá avanzar en temas económicos y personales. Clave: confiar más en sí mismo.
Dragón
Años: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
El Dragón vivirá un período dinámico y con buenas posibilidades de expansión. Habrá brillo en lo profesional y opciones de liderazgo. Sin embargo, deberá cuidar el estrés y no abarcar más de la cuenta. En el amor se vienen conversaciones importantes.
Serpiente
Años: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
La serpiente entra en un año de decisiones clave. La intuición estará afilada, por lo que conviene escuchar esa voz interna. Habrá avances si se mueve con estrategia. En lo sentimental, el 2026 favorece la profundidad emocional y los compromisos serios.
Caballo
Años: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Aunque es su año, el caballo deberá andar con cuidado. La energía estará al tope, pero también la presión. Será vital administrar fuerzas y no actuar por pura impulsividad. Si logra enfocarse, podrá dar saltos importantes en proyectos personales.
Cabra
Años: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
LEA MÁS: En edificio de famosas emisoras de radio en Costa Rica asustan y los relatos de lo que ven son terroríficos
La cabra recibe un 2026 favorable, especialmente en temas afectivos y creativos. Habrá oportunidades para mejorar ingresos y fortalecer vínculos. Eso sí, deberá ordenar sus finanzas y evitar gastos emocionales. Buen año para reinventarse.
Mono
Años: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
El mono tendrá un año movido y lleno de retos estimulantes. Su astucia será clave para aprovechar oportunidades laborales. En lo social brillará bastante, pero deberá cuidar promesas que luego no pueda cumplir. Flexibilidad será la palabra del año.
Gallo
Años: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
El gallo podrá cosechar frutos si mantiene el orden y la constancia. El Caballo de Fuego impulsa cambios positivos en la carrera y proyectos personales. En el amor habrá claridad, pero deberá bajar un poco la exigencia con la pareja.
Perro
Años: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
LEA MÁS: A querido guía turístico Dionisio “Nito” Paniagua le dieron tremenda alegría
El perro se mueve en un año de crecimiento gradual. No todo será inmediato, pero sí firme. Habrá avances en estabilidad económica y emocional si mantiene la perseverancia. Buen momento para fortalecer la familia y planear a largo plazo.
Cerdo
Años: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
El cerdo tendrá viento a favor en varios frentes. El 2026 le trae oportunidades en dinero, trabajo y amor. Sin embargo, deberá evitar confiarse demasiado y cuidar su energía. Si se organiza bien, puede cerrar el año con excelentes resultados.