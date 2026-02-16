¡Feliz año nuevo del Caballo de Fuego! Vea lo que le tiene el horóscopo chino para el 2026

¡Feliz año del Caballo de Fuego! El Año Nuevo Chino llega galopando fuerte.

Este martes 17 de febrero se abre oficialmente el ciclo del Caballo de Fuego, una combinación que, según la tradición oriental, promete movimiento, decisiones valientes y ganas de comerse el mundo.

Para millones de personas, esta celebración no es solo fiesta y faroles: representa un verdadero “borrón y cuenta nueva” energético, un momento para replantearse metas y arrancar proyectos con todo.

¡Feliz año nuevo del Caballo de Fuego! (AFP/AFP)

El Caballo simboliza libertad, independencia y pasión, mientras que el elemento Fuego le mete chispa extra con dinamismo, creatividad y coraje.

Así que, si usted siente que este año viene movido… tranquilo, no es idea suya. El horóscopo chino ya avisó: el 2026 llega con espuelas puestas y listo para hacer historia.

Horóscopo chino 2026: así le irá a cada signo en el año del Caballo de Fuego.

Rata

Años: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

El 2026 le pedirá a la rata moverse con inteligencia y no precipitarse. Aunque habrá retos, también surgirán oportunidades si actúa con cabeza fría. En el trabajo deberá ser estratégica y en el amor conviene evitar discusiones innecesarias. La paciencia será su mejor aliada.

Buey

Años: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

El buey tendrá un año productivo si mantiene su disciplina característica. La energía del Caballo de Fuego favorece la concreción de metas, especialmente en estudios y crecimiento profesional. Eso sí, deberá flexibilizarse un poco para no chocar con cambios inesperados.

Tigre

Años: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Para el tigre se abren puertas interesantes. El 2026 le impulsa a tomar decisiones valientes y apostar por proyectos nuevos. En el amor habrá movimiento y pasión, pero deberá evitar actuar por impulso. Buen momento para viajes y aventuras.

En Tailandia este dragón baila para celebrar el Año Nuevo Chino. (AFP/AFP)

Conejo

Años: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

El conejo tendrá que salir de su zona cómoda. El año trae aprendizajes importantes y algunos ajustes emocionales. Si logra adaptarse al ritmo acelerado del Caballo de Fuego, podrá avanzar en temas económicos y personales. Clave: confiar más en sí mismo.

Dragón

Años: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

El Dragón vivirá un período dinámico y con buenas posibilidades de expansión. Habrá brillo en lo profesional y opciones de liderazgo. Sin embargo, deberá cuidar el estrés y no abarcar más de la cuenta. En el amor se vienen conversaciones importantes.

Serpiente

Años: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

La serpiente entra en un año de decisiones clave. La intuición estará afilada, por lo que conviene escuchar esa voz interna. Habrá avances si se mueve con estrategia. En lo sentimental, el 2026 favorece la profundidad emocional y los compromisos serios.

Caballo

Años: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Aunque es su año, el caballo deberá andar con cuidado. La energía estará al tope, pero también la presión. Será vital administrar fuerzas y no actuar por pura impulsividad. Si logra enfocarse, podrá dar saltos importantes en proyectos personales.

La danza del dragón estuvo presente en la celebración china por el año nuevo. (AFP/AFP)

Cabra

Años: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

La cabra recibe un 2026 favorable, especialmente en temas afectivos y creativos. Habrá oportunidades para mejorar ingresos y fortalecer vínculos. Eso sí, deberá ordenar sus finanzas y evitar gastos emocionales. Buen año para reinventarse.

Mono

Años: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

El mono tendrá un año movido y lleno de retos estimulantes. Su astucia será clave para aprovechar oportunidades laborales. En lo social brillará bastante, pero deberá cuidar promesas que luego no pueda cumplir. Flexibilidad será la palabra del año.

Gallo

Años: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

El gallo podrá cosechar frutos si mantiene el orden y la constancia. El Caballo de Fuego impulsa cambios positivos en la carrera y proyectos personales. En el amor habrá claridad, pero deberá bajar un poco la exigencia con la pareja.

Perro

Años: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

El perro se mueve en un año de crecimiento gradual. No todo será inmediato, pero sí firme. Habrá avances en estabilidad económica y emocional si mantiene la perseverancia. Buen momento para fortalecer la familia y planear a largo plazo.

En Costa Rica, el pasado sábado 14 de febrero hubo celebración del Año Nuevo Chino. (AFP/AFP)

Cerdo

Años: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

El cerdo tendrá viento a favor en varios frentes. El 2026 le trae oportunidades en dinero, trabajo y amor. Sin embargo, deberá evitar confiarse demasiado y cuidar su energía. Si se organiza bien, puede cerrar el año con excelentes resultados.