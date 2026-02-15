En edificio de famosas emisoras de radio en Costa Rica asustan y los relatos de lo que ven son terroríficos

El temido Hombre del Sombrero, una de las figuras paranormales más inquietantes que se han reportado en Costa Rica, también ronda el edificio de la Cadena Radial Costarricense, ubicado en La Uruca.

Así lo confirmó una investigación especializada luego de múltiples testimonios de trabajadores que aseguran ver sombras, escuchar voces, llantos de una niña y sentir presencias inexplicables dentro del edificio donde funcionan emisoras tan conocidas como 94.7 FM, Azul 99.9, Radio 103.1 FM y 95.9 Conexión.

El Hombre del Sombrero se aparece en el edificio de la Cadena Radial Costarricense. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

“Ni a palos me hacen quedarme aquí de noche. Ni obligado me quedo, qué va, aquí asustan”, dijo sin rodeos el locutor Ronny Quesada, de NueveCincoNueve Conexión, quien tiene 14 años de laborar en el edificio y es uno de los que confirma que ahí pasan cosas que no tienen explicación lógica.

Historias que se viven al aire

Quesada asegura que el edificio es famoso entre los colaboradores por sus historias paranormales. “Siempre se ven sombras pasar, se ha visto una muchacha que nadie reconoce y en los baños se escucha a una niña llorando. Aquí trabajó don Miguel, un colaborador de la Cadena Radial, y parece que al fallecer se quedó aquí”, relató.

El locutor recordó un hecho reciente que lo dejó helado. “Estábamos grabando un programa y, de repente, el sonido se fue, los micrófonos no respondieron y pasó una señora con una chiquita. Se buscó por todo lado y no había nadie. Eso nunca me había pasado”, aseguró.

Ronny (izquierda), Andrea e Israel, usaron el fantasmómetro para identificar las presencias del más allá. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

“Es escalofriante estar en este edificio; incluso salir de la redacción a la puerta principal significa que uno sienta algo, como alguien muy cerca; es esa sensación de que alguien te está vigilando.

“Me ha tocado entrar a trabajar en la madrugada y eso es muy complicado porque, y lo digo en verdad, hasta las oficinas administrativas están plagadas de algo, de una energía que no se puede explicar, pero que da escalofríos”, reconoce Ronny, quien es apoyado 100% en sus palabras por otro locutor de la radio, Roberto Alfaro.

El locutor recordó: “En otra ocasión estábamos haciendo un programa en vivo, hablábamos de fantasmas, y de un pronto a otro se apagó todo, se fue la luz por completo.

“Se comenzó a sentir algo feo y entonces uno piensa que si fue que a alguien del más allá no le gustó el tema que hablábamos”.

Durante la investigación se revisó hasta la cocina porque ahí la gente siente energías raras. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

Arranca la investigación paranormal

Ante tantos testimonios, se autorizó una investigación a cargo del Proyecto Paranormal Latinoamérica, encabezado por el investigador costarricense Israel Barrantes.

“La investigación nace por lo que empezaron a contar los trabajadores: avistamientos de un señor fallecido y de un ser sombra de un hombre con un sombrero.

“Se consiguieron los permisos y coordinamos todo para investigar”, explicó.

Fue de noche la investigación paranormal y se pusieron más de 20 cámaras. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

La investigación se realizó de noche, desde las 10 p. m. hasta las 6 a. m., con un equipo conformado por el propio Israel, Marco Molina, director de análisis; Andrea Salas, síquica; y Karla Godínez, investigadora paranormal, además de más de 25 cámaras, varias de ellas con visión nocturna.

La presencia del Hombre del sombrero

Durante la investigación, una de las entidades más claras fue el Hombre del sombrero, figura que ha sido reportada en distintos puntos del país y que incluso ha sido documentada por La Teja en otros casos paranormales.

Se describe como una sombra humanoide, generalmente con sombrero y vestimenta oscura, que provoca una fuerte sensación de miedo y vigilancia.

Los investigadores no tuvieron miedo de caminar a oscuras para tratar de confirmar la presencia fantasmal. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

Andrea Salas aseguró haberlo visualizado dentro del edificio. “Lo que más vi fue a un señor con sombrero y traje color café. No se comunicó conmigo, pero su presencia era clara”, afirmó.

Este tipo de entidad ha sido asociada por investigadores con manifestaciones de bajo astral y suele aparecer en lugares cargados de energía, especialmente de noche, aumentando el temor entre quienes la presencian.

A media noche, Ronny (izquierda), Israel y Andrea, se sentaron en la cocina para tratar de sentir la presencia de fantasmas. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

En la noche y madrugada de investigación, al equipo lo acompañó Ronny Quesada, otro de los locutores de la cadena y quien confirmó la gran actividad paranormal en el edificio.

“Se han visto sombras, gente que dice sentirse observada o hasta perseguida, olores, sonidos y personas que ven a otra persona, la saludan incluso y después le dicen que no había nadie en el lugar donde dijo que saludó”.

Andrea confirmó que en el baño hay fantasmas que pasan ahí, como el de un niño. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

Don Miguel y otras energías

Israel Barrantes explicó que lograron identificar al menos tres entidades. “Una es don Miguel, antiguo trabajador. A través del fantasmómetro (instrumento para comunicarse con fantasmas) respondió que sí era él y confirmó cosas que hacía como empleado.

“Él se queda porque se siente a gusto, ve este lugar como su segundo hogar y su energía es amigable”, explica Andrea.

A casi nadie le gusta quedarse trabajando por las noches en el edificio de La Uruca. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

La energía más incómoda es la de una mujer. “Aparece en baños, pasillos y cabinas, pero nadie la reconoce como extrabajadora. No se sabe quién es ni cómo llegó, y eso es lo que más asusta”, asegura la síquica.

Andrea también percibió un tercer espíritu. “Es un hombre de unos cuarenta y tantos años, más burlón. Mueve cosas, apaga luces, pero no es agresivo. No logré canalizar quién era”, contó.

¿Hay peligro en la radio?

Pese a lo vivido, los investigadores enviaron un mensaje de tranquilidad.

“No hay una atmósfera pesada ni entidades agresivas. La gente se asusta porque no está acostumbrada a ver sombras o figuras, pero no van a afectar a nadie”, aseguró Israel.

Andrea coincidió. “En ese edificio hay de dos a tres energías. No son peligrosas. Lo que llama la atención es que hay dos que no se sabe cómo llegaron”, concluyó.

Israel (izquierda) y Andrea, le confirman a Ronny que sí hay fantasmas en el edificio y que pasan muy activos. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)

Eso sí, después de esta investigación, en la Cadena Radial Costarricense muchos ya tienen claro que, cuando cae la noche, el Hombre del sombrero seguirá caminando entre cabinas y pasillos así como una mujer y los llantos de una niña no van a parar.

Justo en ese momento un fantasma se comunicó y aseguró que era un niño. Vean el aparato como se ilumina con la luz roja. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Cortesía)