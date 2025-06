Vea la espeluznante imagen de un fantasma que captó uno de nuestros fotógrafos

¿Por qué siempre el número 13 tiene que estar atravesado con temas de fantasmas? No sabemos la respuesta, lo que sí podemos confirmarles es que el pasado 10 de mayo, a las 7 y 32 minutos con 13 segundos de la noche, es posible que hayamos fotografiado uno de esos seres.

La foto de lo que parece ser un fantasma la tomamos en el cementerio General. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

Ese día fuimos parte del “Tour San José Encantado”, que realizan los investigadores de fenómenos paranormales Israel Barrantes y Vanessa Alvarado, quienes pertenecen a la agrupación Investigación ParanormalCR.

Esta es la foto ampliada, ¿ven ustedes la figura negra al fondo? Tiene como cabeza y una especie de capa negra. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

Ya les vamos a contar en qué consiste el recorrido por los lugares embrujados de San José, pero antes le adelantamos que cuando estábamos en el cementerio General, en avenida 10, nuestro compañero fotógrafo Albert Marín, tiró varias fotos del lugar porque ocupábamos registrar la visita a ese lugar.

Eran imágenes normales que se hicieron en uno de los cementerios de San José; sin embargo, cuando Marín llegó a su casa y comenzó a revisar las fotos en la computadora, se detuvo en una que le llamó poderosamente la atención, así que la amplió, la acercó y se le paró la peluca al ver que en esa se veía una imagen muy parecida a un fantasma.

De inmediato le mandamos la foto a Israel Barrantes, quien al verla sintió algo extraño, pero mejor no adelantó criterio, prefirió mandarla a España donde un especialista en fenómenos paranormales.

Israel en la buseta va explicando sobre la historia josefina y los fenómenos paranormales. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

El especialisata se ayuda con tecnología para identificar si una foto fue alterada, es un montaje o es real, además, para detallar si lo que aparece se puede considerar como un fantasma. Todavía la foto está en análisis en España.

Nuestro compañero fotógrafo nos confirmó que es la primera vez en su carrera que le toma una foto a lo que parece ser un fantasma. Lo dejó demasiado intrigado lo que se ve en esa toma porque no es una figura humana como para decir que era el guarda del cementerio.

San José encantado

Acompañamos el tour embrujado porque es el primero que se hace en el país con esta temática fantasmagórica. Ya van 4 años de realizarse y siempre por la noche.

Durante el recorrido dejan usar aparatos especiales para medir presencias del más allá. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

Todo el recorrido es un constante aprender sobre los lugares josefinos donde Israel y Vanessa dicen que hay energías residuales fantasmales, porque en el sitio sucedió algún evento sangriento o mortal.

Por ejemplo, los teatros Melico Salazar y Nacional, donde se sabe han fallecido personas. Al mismo tiempo, uno aprende sobre la historia de ambos sitios. Así es con todos los lugares visitados.

Se inició a las 6 de la tarde frente al costado de la Catedral, en el puro corazón josefino. Se viaja en una busetica.

El pasado 10 de mayo iban 22 personas más. La primera parada es un reconocido teatro que tiene enterradas las cenizas del cuerpo del antiguo dueño debajo de una de las butacas, por eso, prácticamente todos los días, se ven fantasmas ahí. No le decimos cuál es para no matar la sorpresa.

En el grupo del pasado 10 de mayo no se desmayó nadie, pero a muchos sí se les paró la peluca por momentos. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

Se siguió el recorrido en el cementerio donde tomamos la foto. Israel nos asegura que ellos tienen demasiada evidencia que confirma actividad fantasmal ahí, incluso contada por los panteoneros que han visto espíritus deambulando sobre las tumbas.

Hacer el viaje en buseta no significa que no se camina, qué va, se hace un pequeñito recorrido por el cementerio y se pueden usar los aparatos especiales que tienen los investigadores paranormales, que confirman si hay o no fantasmas en el lugar.

“En cuatro años del recorrido nos ha pasado de todo. En una ocasión el chofer de la buseta estaba muy asustado porque todo el mundo se bajó a visitar el cementerio, él confirmó que no había nadie y algo le tocó la espalda. Otro día se nos descompuso una muchacha y no sabemos por qué, ella dice que sintió algo que le pasó a la par y de inmediato se desmayó. A un señor lo rasguñó un fantasma.

“Nosotros siempre pedimos a los que se apuntan al tour que lleguen protegidos espiritualmente dependiendo de su creencia religiosa. No está de más llevar un rosario, una medalla de San Benito, una estampita de la Santísima Trinidad, del padre Pío, del papa León XIV”, advirtió Israel.

Ese aparato es un fantasmómetro y advirtió que en el cementerio sí había actividad paranormal ese día. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

Se visita un hospital porque son lugares muy llenos de energías de todo tipo, debido a que a diario mueren y se salvan personas. No todo son fantasmas y terror, también se visita un edificio en el cual una trabajadora del lugar vivió lo que se conoce como una anomalía en el tiempo.

Era 1980, ella trabajaba normalmente y al abrir la puerta de una oficina entró a 1960. Ella sintió que se volvía loca.

Se concluye en uno de los parques de San José, el cual es visitado por un ser de otro mundo que anda sediento de sangre y hay varios testimonios de mujeres que lo confirman, pero también se le ha aparecido a hombres.

Se pasa un rato muy agradable, se aprende sobre San José y sobre fantasmas, brujas, vampiros y hasta duendes. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

El tour termina como a las 10 de la noche, vale 13.500 por persona. Para participar hay que escribir al correo electrónico: investigacionparanormalcr@gmail.com o al WhatsApp: 6063-2758. Este sábado 14 de junio hay uno y el siguiente es en julio.