¿Puedo despertar algún demonio si me pongo a jugar con mi sombra? La respuesta es sí. Eso y mucho más, por eso, tres brujas experimentadas nos advierten sobre los peligros de jugar con la sombra.

El tema de la sombra que todos tenemos es tratado desde hace muchos siglos; sin embargo, poco conocemos sobre eso. En México, por ejemplo, existe un ritual que se llama “levantamiento de sombra”.

Tenga cuidado si juega con su sombra porque puede abrirle la puerta a demonios y muertos. (Shutterstock/Shutterstock)

Este ritual se realiza a los 9 días de fallecida la persona, con el objetivo de levantar su sombra, o sea, trasladarla al mundo sobrenatural de los muertos, para que no se quede entre los vivos haciendo daños.

Cuando consultamos con las brujas, la verdad las tres se pusieron muy serias con el tema.

Nosotros creíamos que era algo sencillito, sin mucha complicación, pero qué va, hablar de la sombra que todos tenemos, sobre todo si queremos jugar con ella, es de mucho cuidado porque, como asegura una de las consultadas, nos puede hasta destruir.

Juego muy peligroso

Mithzi Bonilla, bruja de cuarta generación, quien en redes sociales es conocida como Mithzi-Tarot, recordó que su bisabuela y su abuela, quienes ejercieron ese oficio también, siempre le advirtieron de ese peligro.

“Cuando se juega con la sombra se le da energía y eso podría terminar abriendo puertas muy oscuras, provocando que un alma en pena, un desencarnado, incluso un demonio, se adueñe de esa sombra.

“También les advierto que la sombra puede dejar de seguirnos. No podemos olvidar que la sombra es energía, es por así decirlo, un ente, por eso cuando jugamos sin saber, la llenamos de energía y nos puede abandonar, agredir, asustar y hasta tomar energía de otros espíritus, incluso malignos que anden cerca y afectarnos demasiado”, asegura Mithzi-Tarot.

Al jugar con la sombra podemos cargarla de energías y activar maldad. (Shutterstock/Shutterstock)

Además, nos deja una advertencia que espera todos cumplamos: “Con la sombra no se juega. Por más aburrido que uno esté, hay que dejarla quedita. Mucho menos jugar con la sombra de noche porque puede ser peor. La sombra se respeta”.

Puede atacar

La bruja blanca Gymara O, nos confirma que ella es especialista en este tema, pues ha dedicado mucho tiempo a aprender rituales, por eso nos advierte: “Hablar de la sombra es hablar de un tema muy delicado porque un mal uso de la sombra podría hasta autodestruirnos”.

“Eso no es mentira, de hecho, es algo muy delicado. ¿Ha escuchado que uno no puede confiar ni en su propia sombra? En alta magia (estudio profundo de rituales) se hacen trabajos de sombra. Las brujas experimentadas conocen sobre este tipo de trabajos. Si usted hace un pacto con su sombra, ella le ayuda, pero no se puede abandonar.

“La sombra le puede traer clientes, dinero. Si una persona le hace algo que a usted no le gustó, se puede hacer un ritual para que la sombra de uno pueda ir a molestar a esa persona, literalmente, lo que dicen jalarle los pies”, asegura la bruja blanca.

Explica Gymara O que hay gente que se despierta una mañana y dice: ‘Vieras que raro, anoche me desperté y me pareció ver a fulano o a zutano a la par de mi cama’, eso puede ser que le hicieron un ritual y le mandaron la del fulano a esa persona.

Cuando uno piensa que está inocentemente jugando con su sombra, podría estar atrayendo demonios, tenga cuidado. (Shutterstock/Shutterstock)

“A la sombra se le puede dar la instrucción de que ataque a una persona tomando la forma de uno o bien, solo se le puede mandar la sombra a una persona solo para vigilar lo que está haciendo. Eso se hace con rituales y control de viajes astrales.

“Se puede hablar con la sombra de uno por medio de espejos. Cuando usted quiere pedirle algo, se dibuja en la pared con velas, usando un buen ritual durante una semana se le puede pedir a la sombra dinero, estabilidad laboral, alejamiento de enemigos, eso sí, es un tema muy delicado, si uno se olvida de la sombra después de haber hecho un pacto, la misma sombra puede acabar con uno. Es un tema delicado y se debe saber hacer, no es algo que se aprende de la noche a la mañana”, aclara Gymara O.

Se puede limpiar

Vanessa Alvarado, investigadora de fenómenos paranormales, nos explica que la sombra representa la parte oscura de las personas, algo muy aceptado en el mundo del esoterismo y la magia.

“En muchas ocasiones cuando una persona pasa solo enferma o quiere simplemente realizarse una limpia, se pone en una posición en la cual se pueda ver bien la sombra y es a esa a la que se le pasa una escoba.

Es posible realizarle una limpia y hasta atacar a otra persona con la sombra de uno. (Shutterstock/Shutterstock)

“Eso ayuda mucho a limpiarse energéticamente. ¿Por qué pasa esto? Porque la sombra está ligada a nosotros, es parte de nosotros mismos, se mueve a nuestro ritmo, por eso se puede limpiar”.