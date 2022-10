(Video) Coronadeño pagó el precio fantasmal de vivir en casa construida sobre cementerio indígena

Don Edwin Mata, un coronadeño de la pura cepa, tenía muy claro que cuando alquiló una casa muy cerca del parque central de Coronado, lo estaba haciendo en una zona que ya se sabe tiene mucha actividad paranormal, pero se la jugó pensando que todo estaría bien.

Son cien metros en el puro centro de Coronado que incluso los vecinos saben que están sobre un cementerio indígena de cuando en el siglo XVI habitó esa zona el cacicazgo indígena Toyopán, que era gobernado por rey huetar Yorustí.

En este baño se registró en video la actividad paranormal. (Captura de pantalla)

Don Edwin nos dijo que mejor no diéramos la dirección exacta porque varios vecinos alquilan sus casas y eso puede afectar a los inquilinos actuales.

Recién pasado, hace menos de 4 años, todo caminó perfecto. Él vivía con su mamá y les alegró mucho encontrar una casita tan cómoda y bien barata, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo la alegría del hogar pasó a incertidumbre, primero y después a temor.

Este coronadeño tiene 50 años. Recuerda que vivió en la casa como 8 años y que los últimos tres fueron los que realmente le paraban la peluca del miedo por las cosas que comenzó a vivir, sobre todo por las noches.

Zona paranormal

“Yo sabía que en esos cien metros pasaban cosas extrañas, paranormales. Se daban situaciones que nadie sabía explicar y no es uno ni dos, son casi todos los vecinos de esos cien metros los que cuentan historias de terror con apariciones, sombras y hasta cosas que se les mueven de un lugar a otro sin explicación alguna.

“Uno escucha cosas, pero no les da pelota, por eso yo estaba muy contento en la casa. Ya viviendo ahí escuchaba a vecinos hablando de que la noche anterior vio esto o aquello, que hace dos días sintió algo horrible, pero como yo no había vivido nada, no le tomaba importancia”, comenta don Edwin.

Don Edwin tuvo que poner cámaras para ver qué estaba pasando en la casa que alquilaba. Foto con fines ilustrativos. (Cortesía)

La primera gran alerta paranormal la vivió cuando tenía dos años alquilando la casa. No fue que vio algo, sin embargo, sí lo afectó mucho una gran energía que de un pronto a otro lo paralizó por completo.

“Recuerdo que aquella primera vez yo me levanté de la sala e iba para la cocina y algo me detuvo, como una energía, no le puedo explicar qué fue porque no vi nada, pero algo super horrible lo que sentía, jamás en mi vida había sentido una energía tan pesada, tan oscura.

Energía negativa

“Fue como que una mano oscura y cargada de energía me agarró del pecho y no me dejó moverme, de hecho, por más que lo intenté no pude llegar a la cocina, entonces mejor me devolví bien asustado a la sala”, recordó.

A partir de ese momento en el cual una energía negativa, como la describe don Edwin, le puso la mano en el pecho, ahora sí, comenzó a ver, oír y sentir cosas demasiado extrañas, casi todas por las noches y sin importar que hubiese amigos en la casa.

“Una noche estaba con unos amigos y de un pronto a otro la escoba que tenía en una pared, se pasó a la otra pared solita, eso lo vimos claramente. Otra noche unas pinzas que yo tenía sobre una urna se elevaron y se fueron al suelo. También eso lo viví con amigos en la casa.

“Como ya el asunto se complicó con la actividad paranormal me busqué una persona que le hiciera una limpia a la casa y justo cuando estábamos en media limpia como que algo me encerró en una burbuja y decía mi nombre. La persona que hacía la limpia se sorprendió demasiado porque escuchó todo”, aseguró.

Cuenta don Edwin que en otra ocasión estaba con su pareja en el cuarto viendo tele y ya la pareja, por lo que pasaba en la casa, estaba muy alerta y con temor. De un pronto a otro una mano como si fuese de hielo le tocó la pantorrilla a él y pegó un gran brinco, su pareja gritó, pero él, para evitar un momento de mucho terror, le dijo que sintió un ratón y que hasta lo vio.

Una energía negativa evitó que don Edwin pasara de la sala a la cocina. Foto con fines ilustrativos. (Cortesía)

“Como ya eran muchas las cosas que pasaban, sobre todo en la noche, pero también en el día, a se me ocurrió poner cámaras para ver si grababa algo durante el día, mientras andaba trabajando.

“No pasó mucho tiempo y en uno de los videos de la cámara que puse viendo para el baño, porque en ese lugar sentía energías muy extrañas, se grabó justo el momento en que la tapa del servicio sanitario se levanta un instante y vuelve a caer.

“Uno puede pensar que fue algún gas acumulado, pero a los segundos algo tiró al suelo de un jalón la bata que estaba colgada y ya eso sí me dejó pensando y mucho”, advirtió don Edwin quien nos pasó el video de la actividad paranormal en el baño, usted puede verlo en www.lateja.cr

Con el video como prueba contundente, lo que siguió fue que don Edwin saliera en carrera de esa casa y alquiló otra siempre en Coronado, pero lejos de esos cien metros y no ha vuelto a ver ni escuchar nada extraño en el nuevo hogar.

“Hace como un año la nueva familia que alquiló aquella casa me contaron que estaban en un cuarto cuando de un pronto a otro les apareció una sombra, que uno de los familiares fue como levantado por lago y de un pronto a otro comenzó a vomitar. Dicen que fue un momento muy duro e inexplicable. Les dije que se fueran que esa casa tenía algo raro”, reconoció el coronadeño.