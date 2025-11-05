¿Espíritu se le metió a investigador tico en grabación de Discovery Channel en Costa Rica?

Zak Bagans, famoso cazafantasmas estadounidense, hizo en Costa Rica un capítulo de su muy popular programa “Aventuras de Fantasmas”, que se transmite por Discovery Channel y, en medio de la grabación, a un costarricense que le ayudaba, al parecer, se le metió un demonio.

Bagans no vino al país, pero mandó a su equipo, el cual fue recibido por los expertos investigadores paranormales costarricenses Israel Barrantes, Vanessa Alvarado y Mónica Camacho, quienes los acompañaron durante toda la experiencia en el antiguo hotel La Condesa.

El episodio grabado hace casi dos años está en la plataforma de HBO Max, dentro de la serie “Destino Siniestro”, de HBO Max y Discovery.

Israel Barrantes tiene más de 20 años de ser investigador paranormal en nuestro país. (Cortesía/Cortesía)

El capítulo lleva el nombre “La horca de la perdición” y muestra la terrorífica investigación ocurrida en el antiguo hotel La Condesa, en las montañas de Heredia.

LEA MÁS: Tico visitó al muñeco más embrujado del mundo: “Hay que saludarlo y despedirse de él, sino...”

En el capítulo, exactamente a los 17 minutos de los casi 20 que dura, los investigadores ticos ingresaron a la antigua piscina de La Condesa, que no tenía agua, y de un pronto a otro hubo un fuerte ventolero, era muy de noche.

Con los ojos humanos, durante el ventolero, nadie notó nada, pero como los de Discovery andaban cámaras con visión nocturna, detectaron algo muy extraño y así lo explican en el video que el mundo entero puede ver, a Israel le pasa a la par como una esfera luminosa que se le mete por la espalda y ya no sale más.

Aquí se ve a Mónica e Israel en una captura de pantalla del capítulo de Discovery Channel. A la izquierda de Israel se ve una pequeña esfera de luz. (Cortesía/Cortesía)

Los de Discovery hablaron de una “anomalía de luz” y que al principio creyeron que era un insecto, pero al pasar el video cuadro por cuadro notaron que lo que parece luz redonda se vuelve casi transparente y se le mete por detrás de la oreja a Israel y ya no sale más.

En esta otra captura de pantalla se ve la esfera de luz más de cerca, pues eso fue lo que se le metió a Israel y nunca le salió. (Cortesía/Cortesía)

Tremendo lujo

“Yo no diría que un demonio, se ve como un orbe (los orbes son energías negativas y positivas de espíritus, almas en pena, fantasmas y demonios) y no sentí nada en ese momento. Como teníamos varias horas de noche en el antiguo hotel La Condesa, ya estábamos un poquito a la defensiva con el ambiente y las energías del lugar.

LEA MÁS: Experta en demonios que anda de gira con Anabelle le dijo a La Teja si cree que la muñeca mató al hombre que la cuidaba

“Estábamos a la defensiva porque ya habíamos experimentado varias manifestaciones que nos querían molestar. Hay cosas que no se presentaron en el programa de Discovery Channel como el avistamiento de sombras. A nivel espiritual no sabíamos a lo que nos enfrentábamos”, nos explica Israel.

Durante esa noche y, por aproximadamente una semana, Israel siguió su vida normal, despedió a los amigos de Discovery Channel y regresó su rutina, pero pasados siete días como que algo cambió.

“Comencé a sentir dolores de cabeza fuertes. No entendía por qué tanto dolor de cabeza y por qué comencé a sentirme, de un pronto a otro tan mal como cansado sin energías. Fue algo muy extraño que me pasó de la noche a la mañana.

Un equipo de Discovery Channel, del programa “Aventuras de Fantasmas”, grabó en el antiguo hotel La Condesa. (Discovery Channel/Captura de pantalla)

“Fueron los de Discovery los que me buscaron para mostrarme el video y pude ver esa entidad entrando en mi cuerpo y ahí sí me alerté demasiado porque entendí que había algo que me quería molestar, lastimar”, reconoce.

Tras comprender la realidad vista en el video, con las cámaras de visión nocturna, Israel no lo pensó dos veces y se realizó una limpieza energética profunda con todo el conocimiento que él tiene sobre temas paranormales. Su objetivo era claro, sacar de su cuerpo lo que se le metió aquella noche.

“Después de que me hice la limpieza, los dolores de cabeza desaparecieron inmediatamente. Por dicha, el tema con el ser que se me metió, no pasó a más. Creo que como uno entiende sobre el tema, logré protegerme a tiempo”, dice.

LEA MÁS: Tico que alzó a la “Muñeca del Diablo” tomó importante decisión luego de que muriera el cuidador de Annabelle

San Benito fue su escudo

Como no es la primera vez que realiza investigaciones paranormales, Israel, con más de 20 años de experiencia, ya tiene muy claro que cada vez que visita lugares embrujados debe ir bien protegido y al antiguo hotel La Condesa así lo hizo.

Mónica intentó comunicarse con alguna entidad en el antiguo hotel La Condesa. (Discovery Channel/Captura de pantalla)

“No me puede faltar la medalla de San Benito porque es una de las protecciones más fueres que existen en el mundo contra todo tipo de demonios. Le puedo contar que, precisamente, la medallita de San Benito que usé ese día en La Condesa, sin explicación alguna, se me puso un poco negra, por eso tomé la decisión de no volverla a usar. Comprendí que fue el escudo que me protegió.

“Aquella noche también llevé una estampita de la Santísima Trinidad que mi abuela me regaló antes de fallecer y la llevo siempre en la billetera, porque me protege de las energías negativas, de la envidia, de brujerías, entre otras. Tengo otras protecciones personales especiales que no diré, pero que un investigador paranormal debe siempre andar”, comenta.

Fue una noche y madrugada muy fuertes para los costarricenses. A Israel, además, le apareció un mordisco de la nada en una de sus pantorrillas; a Mónica la aruñaron fuerte en un brazo y una semana después, al igual que Vanessa, perdieron todas las energías y no querían ni levantarse de la cama.

Israel conoce muy bien el mundo de los demonios, de hecho, fue quien acompañó en el país a Chris Mckinell, nieto de los famosos investigadores de las películas El Conjuro Ed y Lorraine Warren. (Cortesía/Cortesía)

“Fuimos muy agredidos esa noche, pero por dicha pudimos evitar más manifestaciones.

LEA MÁS: Vea la espeluznante imagen de un fantasma que captó uno de nuestros fotógrafos

“Estos temas no son jugando, hay que atenderlos con toda la responsabilidad y protección posibles”, advirtió Israel.