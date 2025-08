Experta en demonios que anda de gira con Anabelle le dijo a La Teja si cree que la muñeca mató al hombre que la cuidaba

Mary Jo Chudley, demonóloga y experta paranormal que anda de gira con Anabelle, asegura que la famosa muñeca tiene el poder de demoniaco de matar a una persona.

Así se lo aseguró a La Teja, desde Estados Unidos, en una entrevista que le dio a este medio gracias a los amigos de Investigación ParanormalCR. El investigador paranormal tico, Israel Barrantes, ubicó a la experta en deminios y nos ayudó con las preguntas.

Entrevistamos a experta en demonios que hace gira con muñeca Annabelle: “Esa muñeca tiene el poder del diablo para matar a una persona”. (Cortesía/Cortesía)

Como teníamos poquito tiempo, fuimos derechito al grano con las preguntas, aquí les dejamos algunas respuestas que nos dio.

-¿Es cierto que la muñeca Annabelle es un demonio?

Sí. Annabelle es una entidad demoníaca dentro de esa muñeca. Annabelle definitivamente podría matar a alguien. Si cree en la guerra espiritual, si cree en el diablo, si cree en los demonios, entonces, sí, definitivamente podría matarte.

Creo que depende de la fortaleza, de la debilidad, de cuánto le pueda afectar; pero sí, si Annabelle es un demonio; esa muñeca tiene el poder del diablo para matar a una persona.

-¿Qué se siente estar a la par de esa muñeca maldita?

La primera vez que conocí a Annabelle fue en un Paracon (un evento público especializado en fenómenos paranormales), y no sentí esa energía tan fuerte de la que la gente habla. Pero cuando estuve en el Museo de los Warren, dentro del edificio con todos los otros objetos embrujados, fue una sensación completamente distinta.

En la foto, May Jo con el cuidador de Annabelle, Dan Rivera, quien falleció extrañamente. (Cortesía/Cortesía)

Me sentí muy intimidada por ella, incluso me di vuelta para darle la espalda, y estaba como revisando constantemente por encima del hombro para asegurarme de que nada estuviera pasando.

Era una sensación muy extraña e intensa, como que no podías apartar la mirada porque estabas esperando que ocurriera algo. Pero eso solo me pasó dentro del Museo de los Warren.

Ahora, ¿siento que eso pudo haber sucedido porque todos los otros objetos malditos ahí le estaban alimentando y haciéndola más poderosa? Posiblemente. Pero cuando estaba afuera, en un Paracon, en un ambiente abierto con mucha gente y menos objetos embrujados, no se sentía tan fuerte como dentro del Museo de los Warren.

El Paracon Costa Rica 2022 trajo a Mary Jo y a su esposo, William Chudley (derecha). En la foto con el investigador paranormal tico, Israel Barrantes (centro). (Cortesía/Cortesía)

-Usted es experta en demonios y objetos malditos, ¿aceptaría a Annabelle si se la regalan?

Si me dieran a Annabelle, yo la aceptaría. No le prestaría mucha atención. Estaría en un cuarto específico, cubierta, y no dejaría que la gente la investigara, pero eso es solo mi forma de verlo. Siento que entre más atención se le dé y más importancia se le otorgue, más fuerte se vuelve. ¿Pero tenerla en mi poder? Absolutamente sí.

-¿Qué puedo hacer si creo que tengo un objeto embrujado?

Si la gente tiene un objeto embrujado en su casa, lo sabrían dentro de pocas semanas de haberlo llevado allí. Usualmente se trata de algo viejo: madera, metal, algún tipo de peluche. Pero si lo mete en su hogar, automáticamente empezarías a escuchar ruidos extraños, olores raros, simplemente actividad inusual.

La demonóloga es parte de la gira de la muñeca maldita Annabelle. (Cortesía/Cortesía)

Y si las personas creen que llevaron algo a su casa, o que les regalaron algo que piensan que está maldito o embrujado, deberían sacarlo de inmediato, ponerlo en un lugar aparte, ya sea una bodega o un edificio separado de la casa, y observar si la actividad se detiene. Si la actividad se detiene, eso significa que posiblemente ese objeto está embrujado.

Creo que no deberíamos vivir rodeados de objetos embrujados porque sí afectan nuestra energía y nuestra alma. Por eso creo que la gente no debería comprar ni adquirir objetos solo por decir que tienen uno embrujado, porque realmente trabaja muy fuerte sobre tu alma y tu salud.

Puede enfermarte porque te consume todo: tu sangre, el oxígeno de tu sangre, problemas del corazón. Así que realmente no deberías tener un objeto embrujado o una entidad demoníaca, y definitivamente no deberías abrirlo ni meterlo en tu casa.

-Si creo que tengo una muñeca embrujada, ¿la puedo quemar para deshacerme de ella?

Si llega a encontrarse con una muñeca embrujada, asegúrese de enviarla a una persona que pueda encargarse de este tipo de objetos. En mi religión, nunca se debe quemar un objeto embrujado o maldito, porque eso simplemente libera la entidad y queda libre para ir a cualquier lugar, básicamente puede atacarte.

A veces la gente literalmente lo amarra a un bloque de concreto o a algo muy fuerte o pesado y lo lanza en medio del océano, porque el océano es muy profundo, y además el agua es salada, y la sal protege ese objeto también.

Muchas veces la investigadora paranormal ha compartido, y muy cerca, con la muñeca maldita. (Cortesía/Cortesía)

Otra opción es mantenerlo en una casa a la que nadie pueda entrar y rezar alrededor de él, usar agua bendita, incienso, ese tipo de cosas. También se dice que se puede enterrar, pero hay que hacerlo muy profundo, nuevamente con sal, oración y agua bendita a su alrededor. Solo queda la esperanza de que nadie lo desentierre después.

-¿Cree que Annabelle mató a su cuidador Dan Rivera?

No, pero muchas personas que trabajan con entidades demoniacas tienen muchos problemas de corazón.

Es muy estresante y afecta el cuerpo, la vida intentando, ya sabes, lidiar con cosas malas que le pasan a otras familias, intentando ayudarlos y no poder ayudarlos.

Mary Jo estuvo en Costa Rica en el 2022 y trajo algunos objetos malditos. (Cortesía/Cortesía)

Hay mucho estrés en el cuerpo y en el alma. Y hay muchos demonólogos que conozco y personas como yo que trabajan con una presencia demoniacas que se enferman del corazón.