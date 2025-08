La muñeca Annabelle tiene nuevo custodio: tiktoker “compra” la casa de los Warren

Annabelle tiene nuevo custodio. (Cortesía Platón Angelakis)

El comediante Matt Rife, quien ha ganado fama con sus exitosos especiales en redes sociales, sorprendió al público al tomar un rumbo inesperado en su carrera. Ahora es el nuevo custodio legal de Annabelle, la infame muñeca, y del resto de los objetos embrujados que pertenecieron a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Según Infobae, quien dio a conocer la noticia fue él mismo por medio de su cuenta de Instagram. Según este medio, el joven adquirió por cinco años la casa de los Warren junto con su amigo Elton Castee, bien conocido por su canal de investigación paranormal.

Ellos explicaron que se convirtieron en los custodios oficiales de la muñeca por al menos cinco años, además de todos los objetos embrujados.

Es importante aclarar que adquirir la casa no significa haber obtenido todos los objetos del Museo del Ocultismo creado por los Warren.

“Todos los artefactos, incluida la famosa muñeca Annabelle, son propiedad de Judy y mía. No tenemos planes de ‘vender’ los objetos”, declaró Tony Spera al medio Today.com .

Rife y Castee firmaron un contrato de cesión por cinco años que les permite hacerse cargo de la colección compuesta por unos 750 objetos catalogados como embrujados. El museo será reubicado fuera de la vivienda, y ahora funcionará como un espacio abierto al público con recorridos guiados y opciones para pasar la noche.

“Nuestra idea es ofrecer tours nocturnos por el museo, para que la gente viva y descubra la historia paranormal que envuelve este lugar tan fascinante”, publicó Rife en Instagram.

¿Quién es Matt Rife?

Originario de Ohio (Estados Unidos), Matt Rife comenzó su carrera en la comedia a los 15 años y alcanzó notoriedad gracias a sus videos virales en YouTube y TikTok, donde destaca por su talento para improvisar e interactuar con el público. Ha lanzado varios especiales, entre ellos Only Fans (2021), Matthew Steven Rife (2023) y Walking Red Flag (2023), además de debutar en Netflix con Natural Selection.

Pese a su éxito, también ha enfrentado controversias, particularmente por una broma sobre violencia doméstica que generó rechazo, así como por una disculpa posterior que fue considerada poco empática.

Más allá de los escenarios, Rife ha compartido su afición por el terror. “Estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo embrujado. El conjuro es mi saga de terror favorita de todos los tiempos”, confesó.

La famosa muñeca Annabelle volverá a ser exhibida en público durante el Maine Paranormal & Horror Convention, que se celebrará el 6 y 7 de septiembre.

Pasado oscuro de Annabelle

Recordemos que Dan Rivera, investigador de la NESPR y cuidador habitual de la muñeca, falleció el pasado 13 de julio mientras participaba en la gira nacional Devils on the Run Tour. Rivera, de 54 años, fue encontrado sin vida en un hotel de Pensilvania. Según el jefe adjunto forense del condado de Adams, no había indicios sospechosos en la escena y se confirmó que Annabelle no estaba presente en el lugar. Aún no se ha revelado la causa oficial de muerte, y la autopsia podría tardar entre 60 y 90 días.