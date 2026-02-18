Este es el fuerte mensaje del PLN que pone a correr al oficialismo

Álvaro Ramírez, diputado electo del Partido Liberación Nacional (PLN) y próximo jefe de fracción liberacionista, hizo un llamado público al partido oficialista, Pueblo Soberano, para abrir un espacio de diálogo y construir una agenda legislativa enfocada en resultados.

Además, Ramírez les pidió a Nogui Acosta y Juan Manuel Quesada que se reúnan con él.

Diputado electo Álvaro Ramírez quiere reunirse con Nogui Acosta y Juan Manuel Quesada (Alonso Tenorio)

El próximo legislador dice que urge que todas las bancadas que estarán en el Congreso se pongan de acuerdo por el bien del país.

“Más resultados y menos pleitos, eso es lo que los costarricenses demandan de sus gobernantes.

“Exigimos más seguridad, mejor salud, educación de calidad y oportunidades reales para surgir. Merecemos una democracia que resuelva y que respete nuestras libertades”, manifestó Ramírez.

Hizo una invitación

En ese marco, Ramírez invitó a Nogui Acosta y a Juan Manuel Quesada, jefe y subjefe de fracción electos del oficialismo, a que se sienten de una vez para definir prioridades y atender con urgencia las crisis en seguridad, salud, educación, empleo y otros temas que preocupan a la ciudadanía.

“Costa Rica no puede esperar; necesita soluciones ya”, subrayó el verdiblanco.

El jefe de fracción electo informó además que ya se ha iniciado un diálogo respetuoso con otras fracciones legislativas y recalcó que la construcción de esa agenda debe integrar a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

El liberacionista mandó un un claro mensaje a los diputados oficialistas electos. (Casa Presidencial)

“Seremos firmes guardianes de la democracia. La libertad de los costarricenses no se negocia, ni el equilibrio y respeto entre poderes”, aseguró.

Las fracciones del PLN, el Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana ya han tenido acercamientos entre ellas para definir las prioridades que tendrán en el Congreso.