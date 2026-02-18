Familia denuncia muerte de niña en ebáis en Matina, esto respondió la CCSS

Una triste situación ocurrió la mañana del lunes 16 de febrero en el ebáis Estrada, ubicado en Matina, Limón; una menor de apellidos Mendoza Rodríguez murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

LEA MÁS: Tienda de productos para mascotas prohíbe ingreso a therians: ¿Puede hacerlo?

Su familia denunció negligencia, pues, al parecer, la niña, quien padecía una condición previa -la cual se desconoce-, ingresó al ebáis convulsionando y nadie la atendió de inmediato porque el establecimiento tenía cupos llenos. Cuando finalmente tomaron su caso, no le permitieron a la madre estar con ella durante la atención.

Minutos después, le comunicaron a la madre que su hija había fallecido.

Este caso fue expuesto en redes sociales, por lo que se le consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el incidente.

Una menor murió el lunes en el ebáis de Matina tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. La familia denuncia negligencia, mientras la CCSS afirma que la niña fue atendida de inmediato. Foto: Reiner Montero

Las autoridades confirmaron la muerte de la niña, quien tenía tres años, pero aseguraron que sí se le atendió a tiempo.

Se activaron protocolos

Enrique Valverde, director del área de salud Matina, afirmó que se activaron de forma inmediata los protocolos institucionales de atención de emergencias después de que los enfermeros confirmaran que estaba en paro cardirrespiratorio tras tomarle los signos vitales.

“El médico del ebáis inició sin demora las maniobras de resucitación cardiopulmonar, en estricto apego a las guías clínicas vigentes. Paralelamente, se gestionó apoyo para reanimación avanzada, incluyendo equipo especializado y traslado médico”, aseguró.

Valverde señaló que se trasladó personal médico y de enfermería para reforzar la atención de la niña desde el servicio de urgencias de la sede del área de salud en Batán.

LEA MÁS: ¿Le cobraron más de lo que decía el menú? Así puede denunciarlo

Según el director del área de salud Matina, se aportaron insumos, medicamentos y soporte avanzado. Incluso, durante el proceso, se logró realizar la intubación orotraqueal exitosamente.

Se gestionó eventual traslado con hospital

En redes sociales se denunció que el personal médico no actuó con rapidez cómo se debía y, además, se señaló que se debió gestionar de inmediato un traslado hacia la clínica de Batán y luego, al hospital de Limón, pero la respuesta fue tardía.

Este medio le consultó a la Caja sobre este tema y el director del área de salud Matina aseguró que sí se hicieron las respectivas gestiones.

“Se estableció comunicación telefónica con el servicio de pediatría del hospital Tony Facio Castro, a fin de informar el estado clínico y coordinar el eventual traslado para manejo especializado, en caso de lograrse el retorno de la circulación espontánea”, dijo Valverde.

Él explicó que el personal realizó de manera continua e ininterrumpida las maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora y treinta minutos, pero la niña lamentablemente murió.

CCSS afirma que se aplicaron los protocolos correspondientes, pero la menor lamentablemente murió a pesar de los esfuerzos. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“No fue posible restablecer la circulación espontánea, por lo que se declaró el fallecimiento a las 10:30 a.m. del lunes”, comentó.

El director señaló que el personal de salud actuó de forma “oportuna, profesional y comprometida”, coordinando los apoyos requeridos y agotando las intervenciones clínicas indicadas.

“Desde el momento de su ingreso (a las 8:30 a.m.), la chiquita recibió atención inmediata, brindada con prontitud, responsabilidad y estricto apego a los protocolos institucionales establecidos”, dijo.

Valverde expresó su solidaridad con la familia por el fallecimiento de la niña.

LEA MÁS: Teatro Nacional sufrió daños irreversibles por graves errores en restauración