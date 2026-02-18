Tienda de productos para mascotas prohíbe ingreso a therians: ¿Puede hacerlo?

Una tienda de productos para mascotas prohibió el ingreso de los famosos therians (personas que se identifican como animales) después de que les llegaran pedidos que encendieron alarmas.

Se trata de la tienda Perro Caffé. A través de una publicación en redes sociales, compartieron una imagen de la prohibición del ingreso de therians a sus tiendas.

“Hemos recibido varios mensajes que si vendemos productos para therians, desde ya nos estamos anticipando”, indicó.

La tienda Perro Caffé prohibió el ingreso a los therians. Un abogado explicó si esto es legal. (Cortesía/Cortesía)

Bryan González, dueño de Perro Caffé, explicó a La Nación que les han preguntado por collares y correas, así como premios o treats que pudieran ser consumidos por humanos.

“Imagínese el grado de responsabilidad que implicaría decirles que sí tenemos, y que por alguna razón eso llegara a afectarles. Nosotros, como negocio, tendríamos que asumir esa responsabilidad, y realmente sería preocupante. Por eso, lo mejor es dejar claro que nuestros productos no son para therians”, dijo González.

Debido a esto, se llegó a la decisión de prohibirles el ingreso para evitar incidentes. Esta medida se aplica para aquellas personas que ingresen con máscaras, pues el dueño teme que delincuentes aprovechen esta oportunidad para entrar a robar o causar algún daño.

Perro Caffé tiene tiendas en Plaza Mayor, Avenida Escazú, Lincoln Plaza, Eco Plaza Villa Real y Guayabos.

¿Es legal?

El abogado Boris Acosta señaló que sí. Cualquier establecimiento tiene sus propias reglas y puede decidir a quién permitirle el ingreso, conocido como el derecho de admisión.

“Hay un principio del comercio que indica la reserva del derecho a la admisión, que significa que usted puede escoger quién entra y quién no en su tienda”, explicó.

Los dueños de los establecimientos deben explicar por qué no se les permite el ingreso.

Los therians son personas que se identifican como animales. La tienda de productos para mascotas señaló que recibió pedidos de treats y correas para uso humano. (Canva/Canva)

Los consumidores no podrían demandar contra los dueños por atropello a sus derechos, pues las tiendas u otro tipo de negocio tienen el derecho de decir a quién se le permite la entrada.

“Tienen ese derecho de reserva, mientras no estén dando un servicio público; me refiero a una concesión como el transporte público. Es un derecho de admisión que tienen, así que no están cometiendo ningún acto ilícito”, comentó el abogado.

