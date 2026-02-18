¿Será el fin del pleito entre municipalidades y Ministerio de Salud? Esto podría solucionar problemática en rellenos sanitarios

Las municipalidades y el Ministerio de Salud llevan tiempo en disputa por la problemática de los rellenos sanitarios, cuyos espacios ya están llegando a su límite, y las autoridades urgen una solución.

Resulta que en el Congreso hay un proyecto de ley que podría resolver la problemática de los rellenos sanitarios, presentado por el oficialismo. En dicho documento, se plantea transformar la basura en energía utilizando un biogestor, pero, ¿esto resolvería el problema?

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) indicó que sí y que, de hecho, apoya este tipo de medidas porque son amigables con el ambiente y resuelven el problema del manejo de basura.

Una iniciativa en la Asamblea Legislativa podría solucionar la crisis de los rellenos sanitarios. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

“El manejo de residuos a través de gasificación por plasma puede ser una buena solución. Básicamente, uno puede incinerar la basura y a la hora de quemarla se produce contaminación; esto normalmente se hace a unos 500 °C, pero si esa temperatura se logra subir al orden de más de 2000 °C, se tiene lo que es el efecto de gasificación por plasma", dijo Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA.

Carazo explicó que este método produce energía y se descompone la basura en los materiales químicos más elementales como oxígeno, hidrógeno, carbono, hierro, cobre, aluminio, entre otros, sin contaminar el ambiente.

“Hay un prototipo de la empresa Plasma que puede tratar dos toneladas diarias de basura en este sistema y la idea es que esto pueda eventualmente implementarse a mayor escala porque puede ser parte de una forma de solucionar los problemas del manejo de basura en el país”, detalló.

Municipalidades vs. Ministerio de Salud

Varias municipalidades y el Ministerio de Salud han tenido roces por un decreto sobre la gestión de residuos, que fue rechazado por los gobiernos locales.

El decreto ejecutivo N.° 44974-S, emitido el año pasado, señala que las municipalidades son responsables de la recolección y tratamiento de los residuos y, además, se limitó la distancia a 80 km para el traslado de los residuos para su disposición final en un parque ambiental.

Algunos gobiernos locales, como los de Belén, Montes de Oca, San José, Heredia, Curridabat, Santa Ana, Tibás, entre otros, han estado en contra de la distancia establecida porque señalaron que el Ministerio de Salud tiene desconocimiento de la realidad territorial y de infraestructura de los cantones.

Varias municipalidades han estado en disputa con el Ministerio de Salud por un decreto ejecutivo que limitó la distancia a 80 km para el depósito final de la basura en un parque ambiental. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín.)

También rechazaron el decreto porque, bajo su criterio, no se estableció ningún mecanismo presupuestario nacional ni apoyo técnico para garantizar su cumplimiento.

De hecho, la Municipalidad de Belén señaló que no tienen sitios habilitados dentro del rango de 80 km donde pueden hacer el depósito de los desechos.

Salud pide apoyo a proyecto en Congreso

Mary Munive, ministra de Salud, pidió a los diputados su apoyo para el proyecto de ley N.° 25.271, que permitiría reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan a los rellenos sanitarios, así como la generación de energía y el ahorro en la gestión de desechos.

La jerarca espera que esta iniciativa sea discutida y votada pronto para iniciar con los procesos correspondientes en busca de una solución estructural en un plazo estimado de dos a tres años.

La ministra de Salud, Mary Munive, pidió a los diputados apoyo para la iniciativa del oficialismo. Ella señaló que podría solucionar la crisis de los rellenos sanitarios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, Munive también pidió a la ciudadanía colaborar en la solución, separando los residuos desde los hogares, y a las municipalidades fortalecer la recolección diferenciada.

