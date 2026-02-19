Las tres razones por las que el dólar está tan bajo en Costa Rica ¿qué se espera para el resto del año?

Si usted siente que el dólar está muy bajo, no es su imaginación. Este jueves 19 de febrero el Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestra en su página web la compra en ¢478.02 y la venta en ¢482.99.

Esos números sorprenden ya que hasta hace unos meses eran difícil imaginarse que el dólar podría caer por debajo de los ¢500, una barrera que no cruzaba desde hacía 20 años.

El tipo de cambio ha tenido una caída importante en este primer trimestre del 2026 y, para entender por qué está pasando esto, en La Teja conversamos con el economista de la Universidad Nacional (UNA), Leiner Vargas.

Según el experto, hay tres grandes razones que tienen al “billete verde” contra las cuerdas, y aquí se las explicamos en sencillo:

1. El “pleito” entre potencias

A nivel mundial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue haciendo de las suyas. Además, países grandes como Brasil, India y Rusia (el grupo BRICS) están usando menos el dólar para sus negocios y prefieren sus propias monedas. Esto hace que sobren dólares en el mercado internacional y que lleguen montones a países pequeños como el nuestro.

2. Más turistas están llegando a Costa Rica

Enero y febrero son los meses de “temporada altísima” del turismo en Costa Rica.

“Entran muchísimas divisas por la gente que viene de vacaciones”, explica Vargas.

Al haber tanto dólar entrando por los turistas extranjeros, el precio baja.

3. Precio del petróleo ha bajado

A esto se le suma que el petróleo ha bajado de precio, por lo que el país ocupa gastar menos dólares para traer combustible.

Cuando la gasolina sube, todo sube porque aumentan los costos de producción y transporte de todos los productos, entonces, cuando el precio de los combustibles baja, se da una estabilidad importante en los costos.

El economista Leiner Vargas explica la baja en el dolar. (Archivo)

Vargas señala que también hay que tomar en cuenta que en el país respira cierta tranquilidad tras el cambio de gobierno.

“Las reglas de política monetaria le van a permitir al Gobierno tener acceso a créditos internacionales para pagar deuda”, asegura, lo que evita que el dólar dé saltos locos por miedo o incertidumbre.

¿Volverá a subir el dólar?

Para quienes están preocupados porque ganan en dólares o tienen ahorros, el economista trae un mensaje de calma: esta caída es coyuntural (temporal).

“Deberíamos de regresar a un tipo de cambio más cercano a los 500 colones en la mitad del año (segundo y tercer trimestre)“, pronosticó Vargas.

El turismo es uno de los factores que está causando la baja en el dolar. (Cortesía Aeris Holding)

Es decir, una vez que pase el “boom” del turismo y se estabilicen los factores externos, la moneda debería buscar niveles más normales para nuestra economía.

¿Qué hacer si tengo deudas en dólares?

La recomendación de oro sigue siendo la misma: si usted gana en colones y tiene deudas en dólares, estos meses de “dólar barato” son ideales para abonar a la deuda o incluso considerar pasar su crédito a la moneda en la que le pagan, aprovechando que el cambio le favorece.