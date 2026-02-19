Estos son los 7 proyectos que Laura Fernández pidió a los diputados que le aprueben ¡ya!

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, llegó este jueves a la Asamblea Legislativa con una lista de proyectos de ley bajo el brazo, para pedirles a los jefes de fracción darles prioridad.

La actual ministra de la Presidencia empezó agradeciendo a los diputados las felicitaciones que le han enviado por ganar las elecciones presidenciales y porque siempre la reciben con respeto.

Laura Fernández pide a diputados aprobar siete proyectos de ley. (Asamblea Legislativa)

Luego les pidió “poner el pie en el acelerador” en estos últimos meses que les quedan en el Congreso para aprobar la mayor cantidad de proyectos posible.

Después Fernández habló de los siete proyectos a los que quiere darles prioridad:

1) Proyecto de la carretera San José - San Ramón: La mandataria asegura que urge aprobar un crédito para hacer frente a ese proyecto porque eso reduciría las presas que agobian tanto a muchos costarricenses que usan esa ruta a diario.

2) Proyecto de resiliencia climátológica: Para esto también pide la aprobación de un crédito. Fernández dice que la iniciativa propone la creación del COE, un Centro de Operaciones para las Emergencias. Dice que el COE representa una salvaguarda para cuando haya una emergencia como un terremoto o un huracán.

La presidenta electa se mostró cordial al hacer la petición a los legisladores. (Asamblea Legislativa)

3) Proyecto de apoyo presupuestario: La presidenta electa dice que urgen recursos económicos para hacer inversiones en educación, seguridad y salud. También dice que hay que inyectar dinero al sector productivo y ve esa iniciativa como un salvavidas.

4) El proyecto del tren: La próxima mandataria dice que el proyecto del tren anterior estaba sobreestimado, ya que hablaba de una demanda de 200 mil personas, cuando ella dice que las proyecciones son de 100 mil usuarios. Para sacar adelante este tema también hay que aprobar un préstamo.

5) Proyecto de expropiaciones: Fernández dice que actualmente el país tarda mucho en hacer los procesos de expropiaciones para construir obra pública y que eso representa gastos extras enormes por los atrasos en las obras. Con la iniciativa, pretende agilizar esos procesos. Este proyecto es del diputado independiente Diego Vargas.

6) Proyecto de Crucitas: La próxima presidenta dice que urge resolver el problema que se está dando en Crucitas, donde extranjeros están saqueando la zona para llevarse el oro a Nicaragua. Ella pide que se apruebe el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo para permitir la extracción de oro en esa zona fronteriza.

Los jefes de fracción la escucharon con atención y respeto. (Asamblea Legislativa)

7) Proyecto de médicos especialistas: Este fue propuesto por la legisladora socialcristiana María Marta Carballo y Fernández lo ve como parte de la solución para la contratación de médicos especialistas y así bajar las listas de espera.

La presidenta electa mencionó que ella sabe del gran problema que representa la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y dice que asumirá el tema con responsabilidad.

Llamó la atención que Fernández no mencionó proyectos relacionados directamente con el tema de la seguridad, el proyecto de jornadas 4x3 y de la entrega del ROP, que estuvieron muy presentes durante la campaña política.