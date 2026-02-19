Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, envió fuerte mensaje a Laura Fernández

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le envió a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, un mensaje bien claro sobre el anuncio que ella hizo sobre hacer reformas judiciales.

Aguirre reaccionó a las declaraciones que dio Fernández al dar a conocer el equipo de abogados que la asesorarán durante su mandato.

La próxima mandataria asegura que tiene ideas que modernizarán el país y reducirán la impunidad, que consisten en reformas al Poder Judicial, algo que causa preocupación en las autoridades.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, envía mensaje a Laura Fernández. (Asamblea Legislativa)

Orlando Aguirre defiende la independencia del Poder Judicial

Aguirre dijo que son respetuosos de las ideas de Fernández y que están abiertos a los cambios, siempre y cuando se mantenga la independencia del Poder Judicial.

“No nos oponemos al cambio. Por el contrario, estamos anuentes a revisar y analizar toda propuesta de reforma que procure fortalecer el sistema de justicia y beneficiar a la ciudadanía. Eso sí, cualquier transformación estructural debe construirse desde una visión técnica, jurídica y responsable, respetando plenamente el principio de independencia judicial que sustenta nuestro Estado de derecho.

“Los cambios estructurales requieren la participación activa del Poder Judicial. Es indispensable analizar con rigor el impacto de cada propuesta, su viabilidad operativa, sus implicaciones presupuestarias y sus efectos en el modelo de justicia costarricense, siempre bajo criterios técnicos y con sentido de responsabilidad institucional”, aseguró Aguirre.

El jerarca del Poder Judicial señaló que el objetivo último de cualquier reforma debe ser uno solo: “fortalecer el sistema de justicia en beneficio de Costa Rica y de todas las personas que acuden a él”.

Laura Fernández presenta el equipo de abogados que la asesorarán. (Cristian Mora)

El equipo que acompañará a Laura Fernández

El equipo asesor de la mandataria electa está conformado por los siguientes abogados: El penalista Juan Diego Castro, la exprocuradora adjunta María Lourdes Echandi, el especialista en Derecho Constitucional Fabián Volio y el experto en temas del Poder Judicial, Fabián Silva.

“No me resignaré nunca a ser una observadora pasiva, pondré empeño por hacer bien las cosas”, sentenció Fernández este miércoles en conferencia de prensa, luego de presentar a los abogados que la acompañarán.