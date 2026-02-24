San Juan de Dios reporta que mientras muchos sufren por listas de espera de la CCSS, otros dejan perder citas

Mientras muchas personas están deseando que las atiendan en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por distintos motivos, otros asegurados dejan perder sus citas, lo que provoca un atraso en sus controles y tratamientos y se pierden campos que podrían ser usados por personas a las que sí les interesa la atención médica.

El Laboratorio Clínico del hospital San Juan de Dios hizo un llamado a las personas usuarias para que no falten a sus citas programadas para la toma de muestras de sangre o entrega de muestras de orina y heces, con el fin de garantizar una atención oportuna y segura.

03/10/2025 San José. Hospital San Juan de Dios (HSJD). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según explicó la doctora Pamela Loaiza Yee, jefa del laboratorio, durante los meses de enero y febrero se registró un aumento significativo del ausentismo, que en algunas fechas alcanzó hasta un 40%, es decir, 40 de cada 100 personas no se presentaron.

“Durante el mes de enero suele observarse un aumento en el porcentaje de ausentismo; sin embargo, este año la situación se extendió hasta febrero, lo cual resulta preocupante, ya que los pacientes no cuentan con sus resultados disponibles para su cita médica.

“Además, muchas personas que no se presentan el día asignado acuden en otra fecha, incluso un día antes de la consulta, lo que retrasa la atención o imposibilita la entrega del resultado requerido”, detalló la doctora Loaiza.

Atraso en la planificación de los servicios y atención

Por su parte, la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, directora general del hospital San Juan de Dios, señaló que esta situación representa un impacto significativo en la planificación del servicio y en la oportunidad de atención para otros usuarios.

Los análisis de sangre pueden revelar enfermedades crónicas como diabetes, anemia y problemas tiroideos, entre otros. (CCSS/CCSS)

El Laboratorio Clínico del hospital San Juan de Dios abre a las 5:00 a. m. para la toma de muestras de sangre. Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m. atiende aproximadamente a 550 personas usuarias. Además, procesa cerca de 500.000 análisis mensuales.

Recomendaciones para los usuarios: