Niño que dio regalo a Rodrigo Chaves quiere tener uno de los trabajos más peligrosos del mundo

Uno de los niños que le entregó a Rodrigo Chaves la llave de la escuela donde el mandatario estudió de niño, quiere dedicarse a uno de los trabajos más peligrosos del mundo.

Este lunes en la mañana, el presidente de la República, la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y otros jerarcas del gobierno llegaron a la escuela Buenaventura Corrales, más conocida como la Escuela Metálica, en el centro de San José, para hacer el acto oficial de la inauguración del curso lectivo 2026.

Rodrigo Chaves fue a la Escuela Metálica y se llevó un lindo reconocimiento. (MEP)

La actividad contó con los discursos del ministro de Educación, del presidente Chaves y también con una curiosa obra de teatro por parte de los estudiantes.

Al final de la actividad, tres estudiantes subieron al escenario donde estaba el presidente y luego de darle unas palabras, le entregaron la llave de la institución y una medalla.

Chaves aseguró que se sentía honrado de recibir el reconocimiento y vaciló diciendo que qué se iba a imaginar él que casi 60 años después de haber estado en esa escuela volvería como presidente de la República y le darían la llave de la institución.

Lucía, Ismael y Amanda tienen grandes sueños y los tres quieren ser profesionales. (Rocío Sandí)

Tres pequeños con grandes sueños

La Teja conversó con los tres estudiantes: Lucía Jiménez Astúa, Ismael David Fuentes Corella y Amanda Yuliana Pravia Quesada y nos contaron cosas muy interesantes.

Los tres estaban muy nerviosos porque representaron a la institución frente al presidente, pero a la vez se emocionaron mucho por estar tan cerca de alguien importante como lo es el presidente de la República.

Al conversar con los pequeños sobre qué esperan para su futuro y qué quieren estudiar, Ismael nos contó que él admira mucho a los francotiradores, pero hizo la salvedad de los “buenos”, además, dijo que quiere trabajar en la DEA.

El mandatario recibió la llave de la escuela en la que estudió. (Cortesía/Cortesía)

“Quiero estudiar robótica, pero también quiero ser de la DEA, soy apasionado de los francotiradores, quiero ser de los buenos, luchar contra los delincuentes”, contó el pequeño con mucha energía.

Una diseñadora gráfica y una maestra

Lucía, quien fue quien le entregó en la mano la llave al mandatario, contó que todavía estaba un poco asustada.

“Estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer; al final puse la mente como en blanco y me imaginé que no había nadie en el salón de actos y le di la llave al presidente”, expresó.

Este 23 de febrero iniciaron las clases en escuelas y colegios públicos. (MEP)

Ella dijo que cuando sea grande quiere ser diseñadora web; además, le encanta pintar.

Amanda también tiene muy claro qué quiere para su futuro y se trata de una labor muy importante y también muy noble.

“Quiero ser maestra, maestra de kínder”, comentó.

MEP endureció muchas reglas

Leonardo Sánchez destacó en su discurso que este año el MEP endureció muchas reglas, como, por ejemplo, prohibió que los estudiantes se hagan tatuajes, usen piercings, uñas y pestañas postizas y hasta reguló el uso del celular en las lecciones; los estudiantes no lo pueden sacar si no es porque el profesor hará alguna actividad con los dispositivos electrónicos.

Los pequeños llegaron con gran ilusión a las aulas. (MEP)

Otra de las modificaciones es que ahora serán más rigurosos con el control de la asistencia en escuelas y colegios. El ir a clases y el trabajo cotidiano tendrán un valor fundamental en la nota. Ya no basta con pasar los exámenes; el estudiante debe estar presente y participar activamente.

El vapeo y el maquillaje también quedan prohibidos. Se considera una falta grave vapear, fumar o tomar alcohol dentro de la institución, fuera de ella con el uniforme puesto o en actividades oficiales. No hay excepciones.

La disciplina prepara los estudiantes para el futuro

Sánchez enfatizó que el tener disciplina no debe ser visto como un castigo, sino como una preparación de los niños y jóvenes para el mañana.

El MEP endureció reglas en varios ámbitos para mejorar la enseñanza. (MEP)

Ante esto, hizo un llamado a los padres de familia a que apoyen el proceso de educación y lo refuercen en los hogares.

Según las autoridades educativas, este año inicia con más niños y jóvenes matriculados en los centros educativos. Se contabiliza una matrícula de 1.088.959 en 5.315 escuelas y colegios, donde trabajan más de 88 mil personas.