Guía para el regreso a clases 2026: Sepa qué está prohibido y cómo funcionará el nuevo reglamento del MEP

Este lunes 23 de febrero, las risas y los uniformes vuelven a las calles de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) preparó un “menú” de cambios importantes que los padres de familia deben tener muy presentes.

Según las autoridades educativas, este año inicia con más niños y jóvenes matriculados en los centros educativos. Se contabiliza una matrícula de 1.088.959 en 5.315 escuelas y colegios, donde trabajan más de 88 mil personas.

Preste atención a los grandes cambios que se vienen para este curso lectivo 2026.

Los estudiantes solo podrán sacar el celular en clase cuando el profesor lo indique. (Shutterstock)

Cuidado con las ausencias

Uno de los cambios más significativos para este 2026 es el peso de la asistencia. El MEP busca combatir el ausentismo con reglas más claras:

Asistencia y trabajo cotidiano: Tienen un valor fundamental en la nota. Ya no basta con pasar los exámenes; el estudiante debe estar presente y participar activamente.

Tienen un valor fundamental en la nota. Ya no basta con pasar los exámenes; el estudiante debe estar presente y participar activamente. Justificaciones: Los procesos para justificar ausencias serán más rigurosos. Si el estudiante falta sin una razón de peso, su nota se verá afectada de inmediato.

LEA MÁS: Uso de celulares en clases: la nueva medida del MEP para el curso 2026

Celulares bajo la lupa con nuevo reglamento

Leonardo Sánchez, ministro de Educación, explicó que para hacer la nueva reglamentación con respecto al uso de celulares, analizaron casos de varios países, algunos donde se prohibió por completo el uso de estos dispositivos en centros educativos y otros donde se reguló.

Quedan prohibidos los piercing. (Shutterstock)

“Se está regulando el tema de los dispositivos electrónicos, y aquí aprovecho nuevamente para hacer la aclaración, a diferencia de lo que están haciendo otros países desarrollados, nosotros de momento no estamos proponiendo la eliminación de los dispositivos electrónicos, sino la regulación de dispositivos personales para sacarle el mejor provecho únicamente en temas estrictamente pedagógicos, porque hemos descubierto que difícilmente un docente pueda competir con un celular y con todo lo que implica un celular.

“Ya la evidencia es clarísima en que esto se ha vuelto un distractor para lo que es la atención del estudiante en el aula y que son elementos que nosotros no podemos dejar pasar y dejar de controlar porque un estudiante que no presta atención es un estudiante que no va a aprender”, manifestó Sánchez.

LEA MÁS: Nuevas reglas del MEP para el 2026: ¿Qué pasará si un estudiante llega con un tatuaje nuevo?

El jerarca dejó en claro que el estudiante podrá usar el celular en el recreo; ahí no hay problema. Ahora, si se hace un mal uso en el recreo, por ejemplo, para hacer ciberbullying, será castigado.

“Sí está contemplado y eso es parte de lo novedoso en el tema de conducta que hemos estado adaptando a los nuevos cambios de artículos tecnológicos. Antes no se tomaba en consideración el uso del celular en el tema anotación de la conducta; bueno, ahora sí, y tiene afectaciones como rebajo de puntos”, explicó el jerarca.

Tampoco pueden usarse uñas postizas. (Shutterstock)

No más tatuajes, piercings ni maquillaje

A partir de este 2026, ya no quedará a criterio de cada director si se permiten los tatuajes o el maquillaje; ahora existen criterios nacionales únicos que buscan garantizar la equidad desde el Valle Central hasta las zonas más alejadas.

LEA MÁS: Si usted es de las personas a las que le incomodan las cajas de autopago, esto le dará la razón

Los tatuajes quedaron prohibidos en menores de edad. Si un director detecta un tatuaje nuevo en un estudiante, deberá comunicarlo de inmediato al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Solo se perdonarán los tatuajes hechos antes de estos lineamientos (con aviso de los padres), en personas mayores de edad que aún estudian o por motivos histórico-culturales.

El vapeo y el maquillaje también quedan prohibidos. Se considera una falta grave vapear, fumar o tomar alcohol dentro de la institución, fuera de ella con el uniforme puesto o en actividades oficiales. No hay excepciones.

El curso lectivo inicia este lunes 23 de febrero. (Rafael Pacheco)

Cuidado con la apariencia personal

No se permite pintura de uñas, labios, ojos ni pestañas postizas durante el horario escolar. Las uñas deben estar cortas (máximo 3 milímetros) y sin rastro de uñas artificiales. Solo se permitirá maquillaje en actos culturales como obras de teatro o bailes folclóricos.

Por último, tome en cuenta que también habrá restricciones sobre la imagen personal. Se prohíben piercings visibles, expansores, implantes transdérmicos, cadenas y anillos. Solo se permite un arete o argolla en el lóbulo de cada oreja.

Se permite el bigote y la barba, siempre y cuando no cubran el rostro de manera desproporcionada. Se mantiene la normativa vigente sobre el largo del cabello, sin excepciones adicionales.