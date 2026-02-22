Curso lectivo 2026: Ministerio de Salud envía mensaje que los padres de familia deben saber

Este lunes 23 de febrero entran las clases en los centros educativos públicos del país y el Ministerio de Salud hace un importante llamado a los padres de familia.
Con el objetivo de garantizar que el año lectivo sea una experiencia segura y llena de bienestar, la institución pide que se cumpla con cuidados básicos que contribuyan al bienestar de los estudiantes.
Claves para un inicio seguro
Las autoridades enfatizaron cuatro pilares fundamentales para proteger a los niños:
- No enviar a clases si hay síntomas: Se recomienda evitar que los estudiantes asistan si presentan cualquier signo de enfermedad.
- Higiene constante: El lavado de manos frecuente sigue siendo la medida preventiva número uno contra diversas enfermedades.
- Vacunación al día: Es responsabilidad de las familias mantener completo el esquema de vacunación para proteger a toda la comunidad educativa.
- Alimentación balanceada: Una buena nutrición fortalece el sistema inmunológico y mejora la concentración durante la jornada.
Desde el Ministerio de Salud se mantiene la vigilancia activa y se hace un llamado a las familias y centros educativos a trabajar en equipo con el objetivo de que este nuevo año lectivo sea una experiencia segura, feliz y llena de bienestar para los niños.