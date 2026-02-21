Endeudamiento crecería 46% si se aprueban proyectos clave que pidió Laura Fernández

La presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, pidió a los diputados que aprueben siete proyectos de ley antes de mayo, es decir, antes de que inicie su gobierno. Sin embargo, cuatro de estas propuestas implicarían la aprobación de un endeudamiento por $2.140 millones.

LEA MÁS: Donald Trump anuncia un nuevo arancel tras decisión de Corte Suprema de EE.UU.

El medio Semanario Universidad señaló que, a la fecha, el monto avalado para la administración Chaves Robles ha sido $4.645 millones, según datos de la comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Si se aprueban cuatro de estos proyectos, entre ellos el del tren eléctrico y el de la ampliación de la carretera San José-San Ramón, implicaría un aumento de un 46% con respecto al endeudamiento autorizado para el gobierno de Rodrigo Chaves.

Laura Fernández pidió a los diputados aprobar siete proyectos de ley antes de mayo; cuatro de ellos implicarían aprobar un endeudamiento por $2.140 millones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los economistas Leiner Vargas y Fernando Rodríguez indicaron a La Teja ven positivo el financiamiento para los proyectos; sin embargo, advirtieron que podría afectar a la ciudadanía a futuro.

“Es un endeudamiento que permitiría soltar dos proyectos grandes de infraestructura que han estado en la agenda país desde hace ya muchos años. El primero de ellos es el tren eléctrico y el otro, la ampliación de la carretera San Ramón-San José”, dijo Vargas.

Leiner Vargas comentó que el próximo gobierno debe tomar en cuenta que, ante ese endeudamiento, es importante que se empiece a pagar la deuda que tiene el Ministerio de Hacienda con la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Me parece que los actuales diputados deben poner una condición importante de que estos recursos se van a aprobar, pero que el gobierno debe pagar una parte de la deuda con la Caja”, explicó el experto.

Por su parte, Fernando Rodríguez señaló que es necesario aprobar ciertos proyectos, como el del tren eléctrico, porque, bajo su criterio, es necesario avanzar con esta propuesta.

“No me preocupa la presión que el financiamiento de estos proyectos ejerce sobre la deuda porque, en el caso de un crédito externo de este tipo con un organismo multilateral que financia el proyecto, el crédito se registra como deuda hasta que se desembolsan unos recursos”, dijo Rodríguez.

Explicó que la deuda no se aplicaría de inmediato, sino que conforme se vayan ejecutando los recursos en un proyecto, la deuda se va sumando poco a poco.

El economista cree que esta es la única manera de que algunos proyectos se puedan financiar, como el del tren eléctrico.

“Sobre todo porque viene acompañado de un financiamiento -que esperaría que todavía esté vigente-, con una tasa de interés muy baja que se había otorgado por un organismo internacional”, dijo.

“Si no hay muchas opciones de financiamiento, el financiamiento externo es un mecanismo válido”, añadió.

Próximo gobierno tendría que imponer nuevos impuestos

El economista Leiner Vargas advirtió que el endeudamiento implicaría nuevos impuestos para balancear las finanzas públicas.

El economista Leiner Vargas advirtió que el endeudamiento por los proyectos que solicitó Laura Fernández implicaría nuevos impuestos para balancear las finanzas públicas. (Asamblea Legislativa /La Nación/Asamblea Legislativa)

“Cuando uno se endeuda, lo que le está diciendo a la sociedad, en este caso, es que tarde o temprano le va a cobrar más impuestos. La presidenta electa tiene que ser honesta y tener claro que muy probablemente a mitad de su administración va a venir un paquete tributario para poder balancer la situación de las finanzas públicas”, indicó.

LEA MÁS: Abraham Guix enfrenta grave enfermedad y necesita apoyo para operarse en Argentina

Vargas señaló que los procesos de deuda, aunque sean necesarios para la infraestructura del país, no se pagan con el viento.

¿Cuáles proyectos pidió que se aprobaran antes de mayo?

Laura Fernández solicitó que se aprobaran 7 proyectos antes de mayo, entre ellos el de Crucitas, el tren eléctrico, la ampliación de la carretera San José-San Ramón y más.

Pero, ¿de qué se tratan? El proyecto de la carretera San José-San Ramón reduciría las presas en esta ruta que utilizan muchos costarricenses, pero urge que los diputados aprueben un crédito de $600 millones del BCIE y 150 millones de euro del Fondo OPEP.

Otro proyecto que se busca aprobar es el del tren eléctrico, distinto al propuesto por el expresidente Carlos Alvarado, con un financiamiento de $550 millones del banco Centroamericano y de Integración Económica (BCIE) y $250 millones del Banco Europeo de Inversión.

Uno de los proyectos que Laura Fernández solicitó a los diputados que aprobaran es el del tren eléctrico que presentó el gobierno a finales de 2025. (Incofer/Incofer.)

Laura Fernández también solicitó la aprobación del proyecto de resiliencia climatológica para crear el Centro de Operaciones para Emergencias (COE), un salvaguarda en caso de un terremoto o un huracán. Para esta propuesta se pidió un crédito de $350 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el contrato.

El proyecto de expropiaciones, otro que también pidió el apoyo de los diputados, busca agilizar los procesos para construir obra pública.

También pidió la aprobación del proyecto de apoyo presupuestario, con un crédito de $290 millones del BCIE, porque urgen recursos económicos para invertir en educación, seguridad y salud.

La presidenta electa busca también que se apruebe el proyecto de Crucitas que pretende regular la exploración y explotación de minería a cielo abierto.

Fernández también mencionó el proyecto de médicos especialistas como parte de la solución para la contratación de médicos especialistas y así disminuir las listas de espera.

LEA MÁS: Laura Fernández hará otro cambio en el traspaso de poderes