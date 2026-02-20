Nacional

Laura Fernández hará otro cambio en el traspaso de poderes

La Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes propuso un cambio de hora a la Asamblea Legislativa

Por Ingrid Hidalgo

La presidenta electa, Laura Fernández, anunció hace unos días que su traspaso de poderes se realizará en el Estadio Nacional el 8 de mayo; sin embargo, otro cambio también se hará en este importante evento.

El importante evento se haría en la tarde, específicamente a la 1 p. m., según la Comisión Organizadora.

Los traspasos de poderes de varios expresidentes como Carlos Alvarado, Óscar Arias, Laura Chinchilla y otros iniciaron en la mañana. Incluso el de Rodrigo Chaves se hizo en la mañana, pero en otra sede.

Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
El traspaso de poderes de Laura Fernández se realizaría en la tarde. La comisión organizadora propuso que la sesión solemne se haga a la 1:00 p.m. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A unos meses de este importante evento político, la comisión está realizando los preparativos y propuso a la Asamblea Legislativa que la sesión solemne se realice en la tarde.

Esta propuesta se hizo porque Fernández quiere que las personas que vivan en zonas rurales y costeras, así como en territorios indígenas, tengan tiempo para llegar al Estadio Nacional.

“Para la nueva administración esas comunidades son prioridad, como lo han sido el actual gobierno”, indicó la comisión.

¿Será gratuito?

La Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes afirmó que el evento será gratuito y abierto al público.

Habrá presentaciones culturales y artísticas para el disfrute de la ciudadanía.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, hace un gesto durante una conferencia de prensa en el hotel Delta by Marriott San Jose Aurola en San José el 2 de febrero de 2026. La politóloga de derecha Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica el domingo por una abrumadora mayoría, después de prometer tomar medidas enérgicas contra la creciente violencia vinculada al tráfico de cocaína.
El traspaso de poderes de Laura Fernández será gratuito y abierto al público, según la Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes. (Marvin Recinos/AFP)

En las próximas semanas, se compartirá la información de los pasos que se deben seguir para asistir.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

