Laura Fernández hará otro cambio en el traspaso de poderes

La presidenta electa, Laura Fernández, anunció hace unos días que su traspaso de poderes se realizará en el Estadio Nacional el 8 de mayo; sin embargo, otro cambio también se hará en este importante evento.

El importante evento se haría en la tarde, específicamente a la 1 p. m., según la Comisión Organizadora.

Los traspasos de poderes de varios expresidentes como Carlos Alvarado, Óscar Arias, Laura Chinchilla y otros iniciaron en la mañana. Incluso el de Rodrigo Chaves se hizo en la mañana, pero en otra sede.

El traspaso de poderes de Laura Fernández se realizaría en la tarde. La comisión organizadora propuso que la sesión solemne se haga a la 1:00 p.m.

A unos meses de este importante evento político, la comisión está realizando los preparativos y propuso a la Asamblea Legislativa que la sesión solemne se realice en la tarde.

Esta propuesta se hizo porque Fernández quiere que las personas que vivan en zonas rurales y costeras, así como en territorios indígenas, tengan tiempo para llegar al Estadio Nacional.

“Para la nueva administración esas comunidades son prioridad, como lo han sido el actual gobierno”, indicó la comisión.

¿Será gratuito?

La Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes afirmó que el evento será gratuito y abierto al público.

Habrá presentaciones culturales y artísticas para el disfrute de la ciudadanía.

El traspaso de poderes de Laura Fernández será gratuito y abierto al público, según la Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes.

En las próximas semanas, se compartirá la información de los pasos que se deben seguir para asistir.

