Esta es la razón por la que Volaris canceló tres rutas en Costa Rica

La aerolínea Volaris anunció cambios en algunas de sus rutas que sorprendió a los viajeros.

Resulta que la empresa mexicana suspendió tres rutas desde y hacia Costa Rica: San Salvador, Ciudad de Guatemala y Miami.

La suspensión de estas rutas ocurre debido a los altos impuestos que se aplicaban a los boletos aéreos.

Este cambio entrará a regir a partir del 12 de abril, por lo que no afectará a los pasajeros que tienen un viaje programado entre febrero y marzo.

La aerolínea Volaris anunció la suspensión de tres rutas aéreas desde Costa Rica. Esta medida se aplicará a partir de abril.

Sin embargo, las rutas hacia ciudades mexicanas como Guadalajara, Ciudad de México y Cancún, así como hacia Orlando, Estados Unidos, seguirán operando.

La ruta San José-Tegucigalpa, que había iniciado operaciones en diciembre de 2025, fue cancelada en enero.

¿Por qué fueron suspendidas las rutas?

Volaris tomó la decisión de suspender las rutas hacia ciudades centroamericanas y Miami desde y hacia Costa Rica por una razón particular.

Los impuestos a los tiquetes aéreos provocaron que el precio final llegara hasta un 57%, por lo que los boletos eran más caros.

El director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, Ronny Rodríguez, le explicó a La Nación que, aunque la compañía ofrecía tarifas competitivas, cuando se concretaba la compra, los costos subían significativamente.

En ciertos casos, los cargos llegaban hasta el 57% del precio final de los tiquetes.

“Esto ha hecho imposible que el cliente perciba el modelo de bajo costo y el esfuerzo de reducción tarifaria de la compañía. Siguen percibiendo que los precios son altos y que la aerolínea es culpable del precio alto y que su promesa de valor no está siendo cumplida”, dijo.

Según Volaris, los cargos llegaban hasta el 57% del precio final de los tiquetes.

Rodríguez indicó que esto no solo está ocurriendo en Volaris, sino en la industria aérea.

“No es algo que nosotros podamos solucionar de manera directa, sino que es una decisión a la que los gobiernos deben llegar naturalmente, como lo hicieron en otras latitudes como Europa y otras regiones, donde se eliminaron estos cargos y se incrementó la demanda a niveles impresionantes”, comentó.

