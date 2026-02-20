¿Va a la feria este fin de semana? El Tomate vuelve a subir de precio en ferias: así quedó el costo

¿Va a ir a la feria del agricultor este fin de semana? Preste mucha atención cuando compra verduras y frutas porque un producto volvió a subir de precio.

LEA MÁS: Este país de Europa realizará vuelos hacia Costa Rica a partir de octubre

Según información del Consejo Nacional de Producción (CNP), dada a conocer este jueves, el tomate subió 8.1% en comparación a la primera semana de febrero.

Actualmente, el precio del tomate está en 980 colones.

El CNP indicó, la semana pasada, que este ingrediente indispensable en la pasta y las ensaladas aumentó un 37.4%, pasando de 660 a 907 colones, en la primera semana de febrero con respecto a la última de enero.

El tomate volvió a subir de precio en las ferias del agricultor la semana pasada, según el CNP. Imagen ilustrativa. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

Otro producto que también subió de precio es el aguacate Hass nacional, que pasó de 2.290 a 2.373 colones.

Mientras tanto, otros alimentos bajaron su valor en las ferias del agricultor, como el aguacate Hass importado, el chile dulce, la lechuga americana, la papa blanca, el plátano, el repollo verde y los huevos.

26-07-2025 Tres Ríos de La Unión. Feria del agricultor en Tres Ríos de La Unión, la cual se realiza dentro del parque Moisés Vincenzi Pacheco y calles aledañas a la Escuela Central de Tres Ríos. En la foto: Ezequiel Martínez, agricultor de Tablón del Guarco, asiste a esta misma feria desde hace más de 30 años. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/Jonathan Jimenez)

Mientras que el banano (35 colones), la piña grande (1.415 colones) y la zanahoria (560 colones) mantuvieron su precio.

Bajó de precio en supermercados

Mientras el tomate subió de precio en las ferias del agricultor, en los supermercados bajó en comparación a la primera semana de febrero.

Según el CNP, hubo una variación de 2.3%. Ahora su precio está en 1.416 colones.

LEA MÁS: Estas son las razones por las que Laura Fernández escogió los siete proyectos que presentó a diputados

Otros productos también bajaron de precio, como el aguacate Hass importado, que pasó de 3.028 a 2.928 colones; el chile dulce, de 614 a 553 colones; la lechuga americana, de 310 a 277 colones; y el repollo verde, de 700 a 654 colones.

Mientras el tomate subió de precio en las ferias del agricultor, en los supermercados bajó. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por otro lado, cuatro productos aumentaron su valor.

La cebolla seca amarilla subió de 1.348 a 1.430 colones, la papa blanca de 1.337 a 1.388 colones, la zanahoria de 581 a 593 colones y los huevos de 1.176 a 1.252 colones.

El pollo subió en carnicerías

El CNP indicó que la pechuga de pollo entera y el pollo entero limpio aumentaron de valor en las carnicerías.

En el caso de la pechuga, subió de 2.960 a 3.023 colones. El pollo entero pasó de 2.391 a 2.451 colones.

Por otra parte, en los supermercados, la chuleta económica de cerdo subió de valor, pasando de 2.900 a 2.983 colones.

LEA MÁS: ¿Se desploma el PUSC? Mario Loría deja la presidencia luego del fracaso en las urnas