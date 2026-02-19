¿Se desploma el PUSC? Mario Loría deja la presidencia luego del fracaso en las urnas

El presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Mario Loría, presentó este jueves su renuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional, a menos de tres semanas del revés electoral que dejó a la agrupación con una sola diputada.

LEA MÁS: Estos son los 7 proyectos que Laura Fernández pidió a los diputados que le aprueben ¡ya!

La decisión se da luego de que el partido no lograra recuperar el poder en las elecciones nacionales y redujera significativamente su representación legislativa.

El administrador de empresas Mario Loría asumió como presidente del PUSC luego de que Juan Carlos Hidalgo dejara el cargo. (Albert Marín/Albert Marín)

“Motivos laborales” y cierre de gestión

En la carta de dimisión, el administrador de empresas argumentó razones laborales que le impiden dedicar el tiempo necesario al partido.

“Por medio de la presente debo informar mi decisión de dimitir al puesto de la presidencia del PUSC por motivos laborales, y me limitan de poder hacerle frente al tiempo que requiere el partido; siendo mi último día como presidente de nuestra organización el viernes 27 del presente mes”, indicó.

Loría señaló que permanecerá en el cargo hasta esa fecha para concluir labores pendientes.

Balance de su gestión

Mario Loría renunció a la presidencia del PUSC. (Albert Marin/Juan Carlos Hidalgo ratificado candidato del PUSC.)

El ahora expresidente afirmó que durante su año y un mes al frente del partido trabajó con apego a los valores socialcristianos y en búsqueda de consensos para fortalecer la agrupación y apoyar al candidato presidencial.

Además, confirmó que continuará como asambleísta del PUSC en representación de Alajuela y que seguirá vinculado a la divisa rojiazul.

LEA MÁS: Familia trabajó toda la noche y después fue a la misa del Miércoles de Ceniza a pedir por “no más asesinatos en nuestras calles”

“Extiendo un agradecimiento fraterno a todos los asambleístas, administrativos y partidarios que me entregaron su confianza en este tiempo, a ustedes: ¡GRACIAS!”, concluyó en su misiva.

La salida de Loría abre un nuevo capítulo interno para el PUSC, que deberá reorganizar su liderazgo tras el resultado adverso en las urnas.