Este país de Europa realizará vuelos hacia Costa Rica a partir de octubre

Un país de Europa incluirá a Costa Rica en su itinerario de vuelos a partir de octubre, según anunciaron Guanacaste Aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Se trata de Polonia, vecino de Alemania, Austria y Ucrania. Este anuncio marca un nuevo hito en la conectividad aérea del país.

A partir de octubre, habrá 11 vuelos chárter desde Polonia hacia Guanacaste Aeropuerto, conocido también como Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.

A partir de octubre, se realizarán vuelos desde dos ciudades de Polonia hacia Guanacaste. (Cortesía Guanacaste Aeropuerto /Cortesía Guanacaste Aeropuerto)

“Nos complace anunciar el inicio de vuelos chárter directos, para el último trimestre de este año, desde dos ciudades de Polonia hacia el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Guanacaste”, dijo William Rodríguez, ministro de Turismo.

“Esta operación fortalecerá la conectividad aérea con Europa y generará empleo y encadenamientos productivos en Guanacaste y sus alrededores”, añadió.

Guanacaste Aeropuerto y el ICT informaron que la agencia Rainbow Tours realizará las operaciones aéreas provenientes desde Polonia.

¿En qué fechas se realizarán los vuelos?

Los vuelos tendrán una frecuencia semanal desde dos ciudades polacas con la aerolínea LOT Polish Airlines.

Una de las rutas hacia Guanacaste se hará desde el Aeropuerto Chopin de Varsovia (WAW), que operará desde el 8 al 29 de octubre.

La otra se hará desde el Aeropuerto Internacional de Katowice (KTW). Esta operación aérea se llevará a cabo desde el 5 de noviembre al 17 de diciembre.

Se realizarán 11 operaciones áereas desde Polonia hacia Guanacaste Aeropuerto. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

Un total de 8.837 polacos visitaron el país en 2025, según el ICT. Este 2026, 524 ingresaron a Costa Rica vía el aeropuerto ubicado en Liberia.

