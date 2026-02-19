Obras de Circunvalación llegan a etapa clave, pero habrá cierres en este sector

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que las obras que se están llevando a cabo en Circunvalación, entre los Hatillos 7 y 8, llegaron a una etapa muy esperada: ya van a poner la losa de concreto.

Los cierres serán entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada. (MOPT)

La institución informó que, con el propósito de iniciar la primera fase de colado (la colocación de concreto) de la losa del paso elevado, para generar comunicación entre Hatillos 7 y 8, se necesitará de un paso regulado a inicios del fin de semana.

LEA MÁS: Las tres razones por las que el dólar está tan bajo en Costa Rica ¿qué se espera para el resto del año?

“Será entre las 10 de la noche del viernes 20 y las 5 de la mañana del sábado 21 de febrero, cuando se reduzca el paso por la zona, quedando en servicio un carril por sentido en esa ruta nacional 39″, detalló la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Las autoridades les solicitan a los usuarios tener presente los cierres, aunque parte de las razones para ejecutar los trabajos en ese horario es para generar la menor afectación posible a los usuarios.

La obra está con un avance del 89%, señala el MOPT. (MOPT)

El proyecto está bastante avanzado

El MOPT detalló que el proyecto tiene un avance del 89%.

Además, aclaró que esta estructura superior, contrario a la que se puso en servicio entre los Hatillos 3 y 4, no pasará por la ruta 39 o de Circunvalación, sino que la cruzará, transversalmente por arriba, de tal manera que no corte el tránsito sobre la vía principal, con un semáforo, como ocurre actualmente, sino que los vecinos de los Hatillos 7 y 8 pasarán “por arriba”.

LEA MÁS: Vecinos de Desamparados ya no tienen que ir hasta San José centro a sacar la hoja de delincuencia, ¿ahora dónde es?

El paso elevado tendrá unos 385 metros de longitud, y dispondrá de dos carriles, uno por sentido, con aceras.

El proyecto incluye la demolición del actual puente peatonal que se ubica en el sitio y la construcción de uno nuevo, frente a la plaza de deportes de Hatillo 8, cumpliendo toda la normativa vigente y la Ley 7.600, para personas con alguna condición de discapacidad.

Este paso pasará por encima para evitar poner semáforos. (MOPT)

A estas obras se suma la construcción de aproximaciones, aceras, traslado de servicios públicos, drenajes, carriles de aceleración y desaceleración, así como la respectiva demarcación.

En total, estas labores representan una inversión de ¢5.189 millones.