Corte Suprema de EE. UU. toma decisión sobre aranceles de Trump: así impacta a Costa Rica

La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que favorecerá a Costa Rica sobre el tema de los aranceles.

El tribunal dictaminó que los aranceles que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso a países como México, Costa Rica, Canadá y China, son ilegales.

Se señaló que el mandatario violó la ley federal al imponer los aranceles. Esta sentencia fue aprobada con seis votos contra tres, es decir, la política arancelaria fue anulada.

La Corte Suprema de EE.UU. determinó que Donald Trump violó la ley federal al imponer aranceles a Costa Rica y otros países. (AFP/AFP)

Trump aprobó los aranceles invocando la ley de poderes de emergencia internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los jueces indicaron que esta legislación no lo autoriza a imponer aranceles.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, dijo John Roberts, presidente de la Corte Suprema de EE.UU.

La anulación de la política arancelaria no aplica a sectores como la industria automovilística, acero o aluminio.

Aranceles impuestos a Costa Rica

El presidente Trump impuso un 15% de aranceles a Costa Rica, medida que preocupó a los productores nacionales.

Esta medida implicaba que los productos costarricenses que ingresaran a EE.UU. fueran más caros.

Sin embargo, este impuesto fue anulado tras la decisión del tribunal estadounidense.

Ante la decisión de la Corte Suprema de EE.UU., el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) señaló que la oferta exportable a Costa Rica continuará rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR).

El presidente Donald Trump había impuesto un 15% de aranceles a los productos costarricenses. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

“El gobierno de Costa Rica continuará monitoreando la evolución de esta situación, así como de cualquier otra medida o mecanismo que pueda tener algún impacto en las exportaciones nacionales a dicho mercado”, indicó el ministerio.

