Municipalidad de Vásquez de Coronado reacciona ante los “convivios therian” y toma esta decisión

La Municipalidad de Vásquez de Coronado emitió un comunicado firme tras la circulación en redes sociales de una convocatoria para un supuesto “Convivio Therian” en el parque Labrador (que según la muni ni existe), este domingo 22 de febrero.

El Gobierno Local dejó claro que no organiza, promueve, patrocina ni respalda la actividad y que esta no forma parte de la agenda oficial de eventos municipales.

Actividad sin permiso formal

En el aviso, la Municipalidad advirtió que, si no existe un permiso tramitado conforme a la normativa vigente, la actividad carece de autorización institucional.

Además, recordó que cualquier evento que implique concentración masiva de personas, uso exclusivo del espacio público, instalación de estructuras o actividades comerciales debe contar con los permisos correspondientes.

También subrayó que no asume responsabilidad civil ni administrativa por actividades no autorizadas o no coordinadas oficialmente.

¿Qué es un therian?

El fenómeno 'therian' ganó visibilidad en Uruguay y Argentina, aunque el concepto no es nuevo. (@fox_cor/TikTok)

El término therian se utiliza para describir a personas que manifiestan una identificación profunda con un animal no humano, ya sea a nivel psicológico o espiritual. En redes sociales, algunos jóvenes suelen representarlo mediante máscaras, colas, orejas o comportamientos inspirados en animales.

En Costa Rica el concepto ha empezado a ganar visibilidad recientemente, principalmente a través de plataformas digitales donde se organizan convivios o encuentros en espacios públicos.

El pronunciamiento de Coronado se suma a advertencias similares emitidas por otras municipalidades del país ante situaciones parecidas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para informarse únicamente por medio de los canales oficiales.

