Artista nacional se convirtió en therian en San José y dejó a todos con la boca abierta

Una creadora de contenido y cantante con miles de seguidores en redes sociales llamó la atención en el centro de San José al vestirse de coneja y actuar como un “therian”, término que apenas empieza a escucharse en Costa Rica.

Se trata de La Power, quien compartió un video, que rápidamente generó comentarios, en el se le observa brincando, bailando y moviéndose como un conejo en plena vía pública. “Yo cuando sea therian por primera vez”, escribió.

La Power, influencer y cantante, cuyo nombre real es Eduardo Aguilar, de Jacó. (Cortesía /Instagram)

Reacciones entre sorpresa y risas

La escena no pasó desapercibida. Varias personas que transitaban por el lugar se detuvieron a observarla con evidente incredulidad. Otros reaccionaron con risas y hasta sacaron el celular para grabar el momento.

Algunos peatones parecían no entender lo que estaba ocurriendo, mientras otros tomaron la situación con humor. El contraste de reacciones quedó documentado en el mismo video.

El término therian hace referencia a personas que sienten una identificación profunda con un animal. Aunque el concepto tiene presencia en comunidades digitales internacionales, en Costa Rica apenas comienza a ganar visibilidad en redes sociales.

La publicación generó debate entre seguidores, con opiniones divididas entre quienes lo ven como una forma de expresión y quienes consideran que se trata de una tendencia llamativa para generar contenido viral.

La cantante se vistió de coneja y actuó como therian en San José centro. (captura video instagram/Captura)

