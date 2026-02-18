Farándula

(Video) La presentadora Johanna Solano decidió convertirse en un therian, vea cómo luce

Johanna Solano decidió unirse a la tendencia mundial y se convirtió en una therian

Por Silvia Núñez
Johanna Solano expuso este miércoles una situación que le viene pasando de un tiempo para acá y por la que ha tenido que dar explicaciones más de una vez en algunos trabajos que la contratan.
Johanna Solano decidió sumarse a la tendencia en redes y se convirtió en un therian. (Instagram/Instagram)

La presentadora y exreina de belleza Johanna Solano decidió sumarse a la tendencia del momento y dejó a más de uno con la boca abierta.

La exmiss Costa Rica decidió “vacilar” con la idea de convertirse en un therian, término que describe a personas que se identifican con comportamientos animales.

Johanna Solano se convirtió en un therian

En un video que rápidamente llamó la atención, Solano bromeó con que era un perro y se puso a perseguir a una de sus mascotas, imitando sus movimientos y actitudes.

La escena no solo provocó risas en redes sociales, sino que también sorprendió a su propia familia.

Quien captó el momento fue su hermano, Sergio Solano, mientras que la mamá de la presentadora observaba la escena entre asombro y carcajadas.

Fiel a su estilo relajado, Johanna demostró una vez más que no teme reírse de sí misma y sumarse a las tendencias virales con humor.

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

